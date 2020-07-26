Son dakika | Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı! Türkiye'den dünyaya mesaj

FÜZE DENEMESİNİ RUSLAR YAPACAK

Hürriyet'in haberine göre; Atış testlerinin, 18 Ağustos'ta saat 06.00 -15.00 aralığında, sondaj sahasının hemen altında yapılacağı ilan edildi. Füze atışı denemelerinin Türk gemileri değil Rus donanması tarafından yapılacağı belirtildi. Güvenlik uzmanları, atış denemesinin yapılacağı bölgede NAVTEX ilan yetkisinin Türkiye'de olduğunu, bu nedenle ilanı Türkiye'nin yaptığını anlattı.