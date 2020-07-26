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| 'de yeni NAVTEX ilanı! 'den dünyaya mesaj

haberi: , 'deki petrol-doğalgaz çalışmaları kapsamında yeni bir hamle daha geldi. Türkiye, Meis Adası açıklarında sondaj yapacağına ilişkin Navtex’in ardından, Rus donanmasının 18 Ağustos’ta yapacağı füze atış denemeleri için de NAVTEX yayınladı.

Giriş Tarihi: 26.7.2020 09:55 Son Güncelleme: 26.7.2020 09:59 ABONE OL
Son dakika | Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı! Türkiye'den dünyaya mesaj

haberi... 'nin, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda araştırma yapacağına ilişkin NAVTEX yayınlamasının ardından Yunanistan, Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği koordinatlarda anti-NAVTEX yayınlamıştı ki Türkiye yeni bir adım attı. Deniz Kuvvetleri, bu kez Antalya Körfezi'nde Meis adasının doğusundaki bölgede füze atışı denemeleri yapılacağının ilan edildiği yeni bir NAVTEX yayınladı.

Son dakika | Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı! Türkiye'den dünyaya mesaj

FÜZE DENEMESİNİ RUSLAR YAPACAK

Hürriyet'in haberine göre; Atış testlerinin, 18 Ağustos'ta saat 06.00 -15.00 aralığında, sondaj sahasının hemen altında yapılacağı ilan edildi. Füze atışı denemelerinin Türk gemileri değil Rus donanması tarafından yapılacağı belirtildi. Güvenlik uzmanları, atış denemesinin yapılacağı bölgede NAVTEX ilan yetkisinin 'de olduğunu, bu nedenle ilanı Türkiye'nin yaptığını anlattı.

Son dakika | Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı! Türkiye'den dünyaya mesaj

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin deniz kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunur.

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Son dakika | Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı! Türkiye'den dünyaya mesaj
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