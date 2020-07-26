‘Tarihten ders almayanların Bizans rüyasından uyanma vakti geldi’

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin:
Yunan hükümetinin
ve milletvekillerinin
düşmanca ve alçakça
beyanları ve kışkırtmaları
sonucu şanlı bayrağımızın
Selanik'te yakılmasını
şiddetle ve esefle
kınıyoruz. Yunanistan,
nevrozlu bir hasta gibi tarihle
kavga etmek yerine bir devlet
gibi davranmalıdır. Başkalarına
güvenip yaptıkları şımarıklığın sonucunda
Ege'de yaşadıklarını unutmasınlar. Irkçı,
faşist ve İslam düşmanı Yunanlılar için
artık altı asırlık Bizans rüyasından uyanma
vakti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Bayrağımızı yakan faşistler Ayasofya
Camii'nde bayrağımızın gölgesinde
verilen mesajı iyi anlamalıdır.
Ayasofya Camii tüm insanlığın
ortak değeri olarak herkese açıktır.
Bayrağımızın ve sancakların dediği gibi
orası Ayasofya Camii'dir.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:
Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı
Bizans rüyasından artık uyanmalı ve
bunun ezikliğinden kurtulmalıdır. Milli
egemenliğini kullanmada hiçbir ülke
Türkiye'ye ders veremez. Tarihten dersi
almamış bu ırkçı kafalar şanlı bayrağımıza
saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini
iyi hatırlamalı.