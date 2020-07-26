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‘Tarihten ders almayanların Bizans rüyasından uyanma vakti geldi’

ANKARA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
‘Tarihten ders almayanların Bizans rüyasından uyanma vakti geldi’
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Yunan hükümetinin ve milletvekillerinin düşmanca ve alçakça beyanları ve kışkırtmaları sonucu şanlı bayrağımızın Selanik'te yakılmasını şiddetle ve esefle kınıyoruz. Yunanistan, nevrozlu bir hasta gibi tarihle kavga etmek yerine bir devlet gibi davranmalıdır. Başkalarına güvenip yaptıkları şımarıklığın sonucunda Ege'de yaşadıklarını unutmasınlar. Irkçı, faşist ve İslam düşmanı Yunanlılar için artık altı asırlık Bizans rüyasından uyanma vakti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bayrağımızı yakan faşistler Ayasofya Camii'nde bayrağımızın gölgesinde verilen mesajı iyi anlamalıdır. Ayasofya Camii tüm insanlığın ortak değeri olarak herkese açıktır. Bayrağımızın ve sancakların dediği gibi orası Ayasofya Camii'dir.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır. Milli egemenliğini kullanmada hiçbir ülke Türkiye'ye ders veremez. Tarihten dersi almamış bu ırkçı kafalar şanlı bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamalı.

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‘Tarihten ders almayanların Bizans rüyasından uyanma vakti geldi’
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