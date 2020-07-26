‘Tarihten ders almayanların Bizans rüyasından uyanma vakti geldi’

Yunan hükümetininve milletvekillerinindüşmanca ve alçakçabeyanları ve kışkırtmalarısonucu şanlı bayrağımızınSelanik'te yakılmasınışiddetle ve eseflekınıyoruz. Yunanistan,nevrozlu bir hasta gibi tarihlekavga etmek yerine bir devletgibi davranmalıdır. Başkalarınagüvenip yaptıkları şımarıklığın sonucundaEge'de yaşadıklarını unutmasınlar. Irkçı,faşist ve İslam düşmanı Yunanlılar içinartık altı asırlık Bizans rüyasından uyanmavakti.Bayrağımızı yakan faşistler AyasofyaCamii'nde bayrağımızın gölgesindeverilen mesajı iyi anlamalıdır.Ayasofya Camii tüm insanlığınortak değeri olarak herkese açıktır.Bayrağımızın ve sancakların dediği gibiorası Ayasofya Camii'dir.Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığıBizans rüyasından artık uyanmalı vebunun ezikliğinden kurtulmalıdır. Milliegemenliğini kullanmada hiçbir ülkeTürkiye'ye ders veremez. Tarihten dersialmamış bu ırkçı kafalar şanlı bayrağımızasaygısızlık yapanların Ege'deki akıbetiniiyi hatırlamalı.