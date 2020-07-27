Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Coronavirüse aldırmadılar, kafede parti düzenlediler

Coronavirüse aldırmadılar, kafede parti düzenlediler

'da son günlerde coronavirüs (Covid-19) vakalarında artış yaşanırken, dün gece kentteki bir eğlence mekanında düzenlenen partide, tedbirlerin hiçe sayıldığı görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 12:06 Son Güncelleme: 27.7.2020 12:08 ABONE OL
Coronavirüse aldırmadılar, kafede parti düzenlediler

Türkiye genelinde koronavirüs vakaları düşüş gösterirken Trabzon'da ise vaka sayıları artıyor. Kent genelinde 20'ye kadar düşen pozitif vaka sayısı, yazın gelmesiyle birlikte 200'lere kadar çıktı. Ortahisar ilçesinde hafta sonları parti düzenleyen bir kafede dün gece kaydedilen görüntüler, ihmalleri gözler önüne serdi.

Türkiye genelinde zincir şubeleri bulunan bir kafede organize edilen eğlenceye katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu geceden çekilen görüntüler, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Çok sayıda takipçinin tepkisine neden olan görüntülerle ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Coronavirüse aldırmadılar, kafede parti düzenlediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA