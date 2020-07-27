KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Derin üzüntü duyduk, milletimizin başı sağ olsun

Cumhurbaşkanı Akıncı, yayınladığı mesajında "Görev ifa etmek üzere Kıbrıs'a gelmekte olan askerleri taşıyan otobüsün Mersin'de kaza yapması sonucunda 4 askerin şehit olduğunu, 10 askerin de yaralandığını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum" dedi. Akıncı, "Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı, yaralı askerlere acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN TATAR: BÜYÜK ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK

Başbakan Ersin Tatar da yayınladığı mesajında, "Kaza sonucu KKTC'ye gelecek olan 4 Mehmetçiğimizin şehit olmasını 10 Mehmetçiğimizin de yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaslı aileleri ile milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, "Mersin'de, ülkemizde görev yapacak olan Mehmetçiklerimizi taşıyan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 Mehmetçiğimizin şehit olmasını derin bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum" açıklaması yaptı.

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yayınladığı mesajında, "Türkiye'den ülkemize gelmek için yola çıkan askerleri taşıyan otobüsün yaptığı kaza sonucunda 4 askerin şehit olduğunu ve 10 askerin yaralandığını üzüntüyle öğrendim. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" dedi.