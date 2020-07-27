Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik iftiraya tokat gibi yanıt!

Sadece Türkiye değil tüm İslam dünyası Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının coşkusunu yaşıyor. Yunanistan ve Vatikan'dan gelen Ayasofya hazımsızlığına Türkiye'den de bir koro dahil oldu.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki ilk Cuma hutbesini çarpıtarak "Atatürk'e beddua etti" şeklinde haberler yapan Sözcü Gazetesi, bugünkü manşetinde de yine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alarak "Atatürk'e kaç kez dua ettin" başlığını attı.



Arşivler ise Sözcü Gazetesi'nin bu iftirasını yalanlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir çok konuşmasında övgü, rahmet ve dualarla anan Erbaş'ın bu videosunda yeralan konuşmaları iftiracılara adeta cevap niteliğinde…

Ayasofya Camii coşkusunu gölgelemeye çalışanların iftirasına tokat gibi yanıt | Video