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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dalya Mahmut Müslim'in ifadesi ortaya çıktı! Elebaşlarının yerlerini ve isimlerini tek tek verdi...

Son dakika: 'in ifadesi ortaya çıktı! Elebaşlarının yerlerini ve isimlerini tek tek verdi...

Son dakika haberine göre; Terör örgütünün elebaşlarından 'in öz yeğeni , Emniyeti'ne teslim olmuştu. Müslim'in 12 günlük soruşturması bugün bitti. Müslim, çok kritik istibari bilgiler paylaştı. Edinilen bilgilere göre; Müslim, teröristlerin yerleri ve isimlerini emniyete verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 16:32 ABONE OL
Son dakika: Dalya Mahmut Müslim'in ifadesi ortaya çıktı! Elebaşlarının yerlerini ve isimlerini tek tek verdi...

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşılarından 'in yeğeni 'in üst düzey teröristler ve yerleriyle ilgili kritik bilgiler verdiği öğrenildi. İkna çalışmaları sonucu 15 Temmuz'da teslim olan Dalya Mahmut Müslim'in ifadesinde verdiği bilgilerin terör operasyonlarında değerlendirildiği bildirildi.

Son dakika: Dalya Mahmut Müslim'in ifadesi ortaya çıktı! Elebaşlarının yerlerini ve isimlerini tek tek verdi...

Kırmızı bültenle aranan 'in öz yeğeni olması nedeniyle terör örgütünün yönetim kademesinin yaptığı gizli toplantılara katıldığı belirtilen 'in, özellikle örgütün son aylardaki yapılanması, alınan kararlar ve stratejisi ile ilgili güncel istihbari bilgiler verdiği öğrenildi.

Son dakika: Dalya Mahmut Müslim'in ifadesi ortaya çıktı! Elebaşlarının yerlerini ve isimlerini tek tek verdi...

SALİH MÜSLİM TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AVRUPA SÖZCÜSÜ

Terör örgütünün kadın yapılanması YJA içerisinde görev yapan, kırmızı kategoride aranan Esma Samur kod adlı terörist Gülten Alataş'ın yakın korumalığını yapan 'in, terörist elebaşlarıyla ilgili önemli ve kritik bilgiler aktardığı öğrenildi.. Amcası 'in terör örgütünün Suriye'deki siyasi kanadı PYD'nin sözcülük görevini yürüttüğünü, bu nedenle özel önem verildiğini anlatan Dalya Mahmut Müslim, Avrupa bağlantılarının güçlü olduğunu anlattı.

Son dakika: Dalya Mahmut Müslim'in ifadesi ortaya çıktı! Elebaşlarının yerlerini ve isimlerini tek tek verdi...

TERÖR KAMPINDA TEKNOLOJİK SİLAH EĞİTİMİ

Örgütün kamplarında verilen eğitimleri anlatan , teknolojik silah ve mühimmatların başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinden de geldiğini, teröristlerin drone kullanmaları için de özel olarak eğitildiğini söyledi. Dalya Mahmut Müslim'in, 2013 yılında Suriye'nin Aynularab bölgesinden örgüte katıldığı, Suriye-Kamışlı'da üst düzey teröristlerin de aralarında olduğu örgüt üyelerine şoförlük ve korumalık yaptığı öğrenildi. Dalya Mahmut Müslim'in hamile olduğu, eşinin de kısa süre sonra güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bu arada, Dalya Mahmut Müslim'in örgütle ilgili verdiği bilgiler ve Türkiye sınırlarında suça karışmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Son dakika: Dalya Mahmut Müslim'in ifadesi ortaya çıktı! Elebaşlarının yerlerini ve isimlerini tek tek verdi...
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