Son dakika haberi: Fransa ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! Canlı yayında çarpıcı sözler: Öfkesi bundan...

"NE YANİ YUNANİSTAN KAZANACAK MI?"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yunanistan ile ilgili şu çok önemli. Meis Adası var bize 2 KM mesafede. Yunanistan o kadar adaletsiz ki, uluslararası hiçbir hukuka uymaz. Tam 4 bin katı deniz alanını bunun üzerinden gasp etmeye çalışıyor. Bunu uluslararası hukuka sığdırmak istiyor. Bunun arkasında da Fransa var. Korkunç bir şey. Öyle bir döneme geldik ki ne hak, ne adalet kaldı. Güçlüyüm, önce ben yaptım, yaparım. Yok öyle bir şey.

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