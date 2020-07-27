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Son dakika haberi: ve 'dan provokasyonu! Canlı yayında çarpıcı sözler: Öfkesi bundan...

Son dakika haberi: ve Ege'de sular ısınıyor. , milli çıkarları doğrultusunda politikasını kararlı bir şekilde sürdürürken, ve kışkırtıcı tavırlar sergiliyor. Özellikle Fransa, Türkiye'yi uluslararası alanlarda zora sokmanın hesaplarını yaparken, Türkiye'nin hamleleri ile sürekli boşa düşüyor. Fransa son olarak ise Yunanistan'ı kışkırtarak 'nde Türkiye ile karşı karşı getirmek istiyor. Türkiye'nin NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan ve Türkiye karşı karşıya geldi. Alman medyası 'Savaşı son anda engelledik' derken, A Haber canlı yayınına konuk olan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullar Ağar da bu konuda çok çarpıcı ifadeler kullandı. Ağar, "Afrika ve üzerinden Fransa'nın 500 milyar dolar sömürüsü var. Bununla ilgili taşları yerine oturtup çok rahatlayacaktı. Tam iş bitecekken, Türkiye'nin Libya UMH ile yaptığı anlaşma ve sonrasında Trablus'ta dengenin sağlanması ve kuşatmanın yırtılması hesapları bozdu. Fransa'nın öfkesi ve kini bundan" dedi.

Giriş Tarihi: 27.7.2020 15:49 Son Güncelleme: 27.7.2020 16:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Fransa ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! Canlı yayında çarpıcı sözler: Öfkesi bundan...

Terör ve güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Ağar, burada ve 'ın ile Ege'deki provokasyonunun perde arkasını açıkladı. 'nin NAVTEX kararı sonrası, Yunanistan ile savaş noktasına geldiğini söyleyen Ağar, Alman basınındaki haberleri aktardı. Ağar, Fransa'nın Afrika ve 'daki sömürgelerden 500 milyar dolar elde ettiğini, bunu kaybetmemek için Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı proxy devlet olarak kullandığını söyledi. Ağar, Fransa'nın provokasyonlarına karşı Türkiye'nin hamlelerine değindi, asıl mücadele alanlarını da açıkladı. Ağar, Türkiye'nin başarması halinde Fransa'ya büyük bedeller ödeteceğini de söyledi. İşte Abdullah Ağar'ın çok özel açıklamalarından öne çıkanlar...

Son dakika haberi: Fransa ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! Canlı yayında çarpıcı sözler: Öfkesi bundan...

"NE YANİ YUNANİSTAN KAZANACAK MI?"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ile ilgili şu çok önemli. Meis Adası var bize 2 KM mesafede. Yunanistan o kadar adaletsiz ki, uluslararası hiçbir hukuka uymaz. Tam 4 bin katı deniz alanını bunun üzerinden gasp etmeye çalışıyor. Bunu uluslararası hukuka sığdırmak istiyor. Bunun arkasında da var. Korkunç bir şey. Öyle bir döneme geldik ki ne hak, ne adalet kaldı. Güçlüyüm, önce ben yaptım, yaparım. Yok öyle bir şey.

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Son dakika haberi: Fransa ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! Canlı yayında çarpıcı sözler: Öfkesi bundan...

"ALMANLAR SAVAŞI ENGELLEDİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR"

Alman medyası bunu çok gündeme getirdi. Almanlar diyorlar ki, NAVTEX ilan edilen gün savaşı biz engelledik. 'nın 'ı fişeklemesi olayı buralara kadar getirdi. Ne oldu, Yunanistan kazanacak mı yani? Buradan Yunanistan kazanmayacak, buradan kazanmayı uman başkaları. İsmini az önce zikrettim Fransa mesela. Afrika ve üzerinden Fransa'nın 500 milyar dolar sömürüsü var. Bununla ilgili taşları yerine oturtup çok rahatlayacaktı. Tam iş bitecekken, 'nin Libya UMH ile yaptığı anlaşma ve sonrasında Trablus'ta dengenin sağlanması ve kuşatmanın yırtılması hesapları bozdu. Yunanistan kadar bir alanın ele geçirilmesi Fransa'nın bütün hesaplarını bozdu. Bütün öfkesi, nefreti, hırçınlığı ve kızgınlığu bundan Fransa'nın. Yunanistan'ı şimdi bir proxy devlet gibi kullanıyor.

Son dakika haberi: Fransa ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! Canlı yayında çarpıcı sözler: Öfkesi bundan...

"BECEREMEDİLER"

Ne yaptı Ayasofya'nın konuşulmaya başlandığı günlerde, bordo numarası 453 olan yani 1453'e gönderme olan fırkateyn ile bizim 'den kalkan kargo gemisini engellemeye çalıştı. üzerinden beceremedi. ABD'nin keşif uçağını, İtalyanların fırkateynini hareketlendiremedi bu defa bizimle karşı karşıya kaldı. Bir vaveyla kopardı, radar kilitlemesi yaptılar diye. Allah'tan NATO akıllı davrandı da, bir kriz çıkmadı.

Son dakika haberi: Fransa ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! Canlı yayında çarpıcı sözler: Öfkesi bundan...

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA DESTEĞİNİN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Şimdi 'ı Adalar Denizi üzerinden 'yi boğmak için kullanıyor. Türkiye'de ve 'daki mücadelesine devam ediyor. Mukavemeti, kararlılığı ve etkisi kimin baskın ve etkin çıkarsa o kazanarak çıkacak. Burada NAVTEX ilan edilen alanlardaki mücadeleler, Cufra'daki mücadeleler önemli. Bunları inşallah kazanırız. Bundan sonrası önemli. Libya ve Afrika üzerindeki kazanımlarını kaybedecek. Fransa neyi ödeyecek biliyor musunuz, PKK'ya verdiği desteğin bedelini ödeyecek.

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Son dakika haberi: Fransa ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! Canlı yayında çarpıcı sözler: Öfkesi bundan...
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