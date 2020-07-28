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Son dakika: 'nün yapılanmasına operasyon: 68 gözaltı

Son dakika haber: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 'nün sözde yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verdiği 68 kişiden 41'i yakalandı. Henüz adreslerinde bulanamayan 27 şüpheliyi arama çalışamaları devam ediyor.

AA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 11:44 Son Güncelleme: 28.7.2020 11:54 ABONE OL
Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 68 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün mahrem sivilleri ile sabit kontörlü hat veya ankesörlü telefonla iletişim kurdukları örgüte mensup askerlere yönelik soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda halen deşifre olmamış, aralarında emekli albayın da bulunduğu 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatı doğrultusunda 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6'sı aktif askeri personel, 59'u eski askeri öğrenci, 2'si özel sektörde çalışan ve biri emekli albay olmak üzere 68 şüpheliden 41'ini yakaladı.

Henüz adreslerinde bulanamayan 27 şüpheliyi arama çalışamaları devam ediyor.

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Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 68 gözaltı
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