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: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı...

haberine göre; Başkan , Üsküdar Kısıklı'daki evinden ayrılarak, anne ve babasının kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret ederek dua etti. Erdoğan mezarlık çıkışında kısa bir açıklamada bulunarak, Kurban Bayramı'ı tebrik etti. Erdoğan, "Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki, Ayasofya Cami'mizin açılışı ile örtüştü. Tüm milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Koronavirüs olayına da çok ama çok dikkat edilmesini milletimizden rica ediyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 12:31 Son Güncelleme: 28.7.2020 12:40 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nı ziyaret etti | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

ERDOĞAN'DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabir ziyaretinin ardından kısa bir açıklamada bulundu:

Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki, Ayasofya Cami'mizin açılışı ile örtüştü. Tüm milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Koronavirüs olayına da çok ama çok dikkat edilmesini milletimizden rica ediyorum.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı...
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