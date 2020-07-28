Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nı ziyaret etti | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

ERDOĞAN'DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabir ziyaretinin ardından kısa bir açıklamada bulundu:

Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki, Ayasofya Cami'mizin açılışı ile örtüştü. Tüm milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Koronavirüs olayına da çok ama çok dikkat edilmesini milletimizden rica ediyorum.