SON DAKİKA: Sosyal Medya Düzenlemesi ile ilgili sıcak gelişme! AK Parti'den flaş açıklama...

Son dakika haberine göre; AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de Sosyal Medya Düzenlemesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Kamuoyunu bilgilendiren Özkan, sosyal medya düzenlemesinin hak ve özgürlükler çerçevesinde hazırlandığını söyledi.

Özkan, CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözlerin sorulması üzerine, "Biz evvelden beri sırtımızı millete dayadık." dedi.

Son dakika: İnternet sosyal medya düzenlemesi TBMM'de! AK Parti'den flaş sosyal medya düzenlemesi açıklaması | Video

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ MECLİS'TE

Sosyal Medya Düzenlemesi bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Düzenlemenin yasalaşmasına kesin gözü ile bakılıyor. Düzenleme yasalaşırsa, 1 milyondan fazla günlük görüntülemesi olan sosyal medya sitelerinin Türkiye'de temsilcilik bulundurması gerekecek. Ayrıca şikayetlere 48 saatte cevap verilmez ise para cezası uygulanacak. Kaldırılma kararı verilen içerik 24 saatte sistemden silinmez ise yine para cezası verilecek.

Sosyal medya düzenlemesi ile platformlara sorumluluk verilmiş olacak.

ÖZKAN'DAN SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de Sosyal Medya Düzenlemesi ile ilgili gerçekleştirdiği basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

Şu anda yaptığımız düzenleme uluslararası düzenlemelere uygun. Bir tarafta haber alma özgürlüğü, diğer yandan özel hayatın gizliliğini birleştirerek optimum düzeyde bir çalışma yaptık. Meseleye hak ve özgürlükler kapsamında yaklaştık.

"BU DOĞRU DEĞİL"

Yakınırken hep birlikte yakınıyoruz, gereğini yapalım deyince ayak sürüyoruz, bu doğru değil. Vatandaşlarımızın anayasal haklarını güvence altına almak için yapılmış bir düzenlemedir. İnşallah bugün Genel Kurul'da onaylayacağız.

"MİLLETTEN BAŞKASINI DOST GÖRENLER SANDIĞA GÖMÜLMEYE MAHKUMDUR"

Kılıçdaroğlu'nun, " 'Dostlarımız ile iktidar olacağız' sözünün hatırlatılması üzerine açıklamalarda bulunan Özkan, "Bir siyasi partinin dayandığı tek gücün millet olması lazım. Biz evvelden beri sırtımızı millete dayadık. Gücümüzü oradan alıyoruz. Milletten başkasını dost edinen kim varsa sandığa gömülmeye mahkumdur." dedi.