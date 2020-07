Akşener sorulardan kaçtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Elmalı Belediye Başkanı'nın yasak aşk skandalıyla ilgili sessizliğini sürdürüyor. Akşener, dünkü grup toplantısında kadına şiddeti eleştirirken, İstanbul Sözleşmesi'ni savundu ama aşk skandalına ilişkin bir cümle dahi söylemedi. Grup toplantısından ayrılırken de gazetecilerin sorularını cevaplamadı. Türkiye, SABAH'ın gündeme getirdiği İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförünün eşi Sümeyra Tilki arasındaki aşk skandalıyla çalkalanırken Meral Akşener, dünkü grup konuşmasında da olayı görmezden geldi. Kadına şiddetle ilgili erkekleri uyaran Akşener, "Bu sözlere kulak verin. Bu sözlere anneniz, kızınız, eşiniz, sevdikleriniz için kulak verin. Kadınların, erkeklere güvenemediği bir dünya, kıyamet alametidir. Kadınının yanında duracak mertliği göstermemek Türk töresine yakışmaz. Kadınlarımız, kendini güvende hissetmiyor, kadınlarımız, evlatlarımız tedirgin" diye konuştu. İstanbul Sözleşmesi'ni savunan Akşener, sözleşmeden çekilme yerine maddelerin uygulanması gerektiğini ileri sürdü. Akşener grup toplantısından ayrılırken de gazetecilerden soru almadı. Soruları yanıtsız bırakan Akşener, Meclis kulisinden hızla uzaklaştı.



İTİRAF GİBİ YAZIŞMALAR





Sabah, Başkan Halil Öztürk ile şoförü Tilki arasındaki itiraf gibi Whatsapp yazışmalarına ulaştı. Yasak aşkı ve iddiaları reddeden Başkanı Öztürk'ün, şoförü ile yaptığı yazışmada, "Sana her şeyi anlatayım" demesi dikkat çekti. Makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşk skandalı ortaya çıkan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün olayın ortaya çıkmadan önce şoförü ile yaptığı görüşmeler şöyle:



'SANA HER ŞEYİ ANLATAYIM'



Halil Öztürk: Tamam sana her şeyi anlatayım ama senin sandığın gibi bir şey yok.

Ahmet Tilki: Anlat yüz yüze konuşalım.

H.Ö: Mesajları son ana kadar sen atıyorsun diye attım. Konuşacağız.

A.T: Telefonla konuşmalar var bir sürü. O yanlış bir şey yapsa senin uyarman lazım. Nikahımızı kıydın düğünümüzü.

H.Ö: Bak ben sana yamuk yapmam, hele sana.

A.T: İnsan aynı yerde ekmeğini yediği adama bunu yapmaz. Ben bunu sana yapsam öldürürsün. Bu namus işi.

A.T: Gelince 5 dakika görüşelim. Gerçekleri sana teslim edeceğim başkan." Halil Öztürk'ün odasına ve makam aracına dinleme cihazı (böcek) koyduğunu iddia ettiği Ahmet Tilki'nin Whatsapp'tan görüştüğü Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ise "Seninle ne alakası var böcek işinin abim" diyor.