Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi namaz öncesi dezenfektan ve gül suyu ile temizlendi

namaz öncesi dezenfektan ve gül suyu ile temizlendi

öğle namazı öncesinde dezenfektan ve gül suyu ile temizlendi. Vatandaşların camiye olan yoğun ilgisi sürerken, namaz için camiye girişte sıra oluştu.

İHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 15:04 ABONE OL
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi namaz öncesi dezenfektan ve gül suyu ile temizlendi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor. Öğle namazı önce camiye giren vatandaşlar, namaz kılıp, içeriyi gezdi. İçeriyi gezen vatandaşlar cep telefonları ile fotoğraf ve video da çekti. Öğle namazı vaktinin yaklaşması ile cami görevlileri caminin dezenfekte edileceğini, bunun için vatandaşların dışarı çıkmaları gerektiğini anons etti. Vatandaşların çıkması ile birlikte Fatih Belediyesi ekipleri cami içini dezenfektan ve gül suyu ile temizledi. Bu işlemin günde üç kez düzenli olarak uygulandığı öğrenildi. Öğle namazı vaktinin yaklaşması ile vatandaşlar polis kontrolünden geçtikten sonra tek tek camiye alındı. Kadınlar da kendilerine ayrılan özel bölümde öğle namazlarını kıldı. Namaz sırasında cami turistlere kapatılırken, sonrasında yeniden açıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi namaz öncesi dezenfektan ve gül suyu ile temizlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA