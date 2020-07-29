Ayasofya’ya 86 bin ilmekle dokunan seccade

Ayasofya'yaCamii'ne en anlamlı hediyelerden biri Adıyaman'ın Besni ilçesinden geldi. Besni İlçe Belediyesi tarafından "Dokuyan Eller" projesi kapsamında açılan halı kursuna katılan 25 kadının el emeği göz nuru ile 12 günde ilmek ilmek dokuduğu ipek seccade Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre tarafından, Ayasofya Camii müezzinine teslim edildi. SABAH'a konuşan Emre, "Desenleri özel tasarlanan seccadeye, 86 yıldır esaret altındaki Ayasofya Cami için 86 bin ilmek atıldı. Burada atılan ilmekler, milletimizin mukaddesatına duyduğu gönül bağının ilmekleridir. Bu gönül bağını, güçlendirerek mukaddesatımıza sahip çıkarak sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.