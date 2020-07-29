Ayasofya’ya vuslat akını

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınan dördüncü sabah namazı da yoğun katılımla eda edildi. Sabah ezanı öncesi cami içinde yerlerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Ezanın okunmasının ardından vatandaşlar namazı kılmak için saf tutarken bazılarının ise Ayasofya Meydanı'nda yere serilen hasırlar üzerinde namazını kıldığı gözlemlendi. Meydana ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek isteyen vatandaşlar, güvenlik aramasının ardından içeri alındı. Camide, namaz öncesi ve sonrası dualar edildi, tekbirler ve salavatlar getirildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, gün içinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Cami, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Caminin ziyaretçilerinden biri de Kazak asıllı Polat ailesi oldu. Aylar önce sünnet olan ancak pandemi nedeniyle evden çıkamayan 7 yaşındaki Mehmet Fatih Han Polat, 2 yaşındaki erkek kardeşi İhsan Bedirhan ile sünnet kıyafetleriyle camiyi gezdi. Baba Hasan Polat, "Oğlumuz Mehmet Fatih Han 6 ay önce sünnet oldu. Pandemiden dolayı gezisini yapamadık. Kısmet Ayasofya Camii'neymiş. Cami açıldığı için ayrıca sevinçliyiz, bayram havasında geziyoruz. Aslen Kazakistanlıyız ama doğma büyüme İstanbulluyuz, 50 yıldır buradayız" dedi. Küçük kardeşi, babası ve dedesi Muhammed Server Polat ile cami içinde bol bol fotoğraf çektiren Mehmet Fatih Han Polat ise "Bugün geziye çıktım. Bugün sünnet kıyafetimi belli olsun diye giydim. Camiyi beğendim, daha önce de müzeyken gelmiştik" diye konuştu.