Bayramda yasak var mı? 31 Temmuz - 3 Ağustos Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Başkan Erdoğan bir süredir ülke gündemini meşgul eden "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna açıklık getirdi. Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Başkan Erdoğan, bayramın ilk gününde oluşması muhtemel yoğunluğu azaltmak için uyarılarda bullundu. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BAYRAMDA YASAK OLACAK MI?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin detaylar milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alırken 31 Temmuz'da ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlamaya ilişkin açıklama ve uyarılar geldi…