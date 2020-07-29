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Bayramda yasak var mı? 31 Temmuz - 3 Ağustos Kurban Bayramı'nda olacak mı?

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından merak edilen konusuna değindi. Kurban Bayramı’na sayılı günler kalan vatandaşlar, “Bayramda yasak var mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Başkan Erdoğan söz konusu kısıtlama ihtimaline karşın açıklamalarda bulunurken vatandaşlara da uyarılar yaptı. Peki, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 29.7.2020 08:04 ABONE OL
Bayramda yasak var mı? 31 Temmuz - 3 Ağustos Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Başkan Erdoğan bir süredir ülke gündemini meşgul eden "Kurban Bayramı'nda var mı?" sorusuna açıklık getirdi. Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Başkan Erdoğan, bayramın ilk gününde oluşması muhtemel yoğunluğu azaltmak için uyarılarda bullundu. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BAYRAMDA YASAK OLACAK MI?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin detaylar milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alırken 31 Temmuz'da ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlamaya ilişkin açıklama ve uyarılar geldi…

Bayramda yasak var mı? 31 Temmuz - 3 Ağustos Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAYRAMDA YASAK VAR MI?

Bayramda olmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Bu mübarek günler vesilesiyle Türk milletinin, Müslümanların ve tüm insanlığı feraha kavuşmasını Allah'tan dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı için tüm kurumların hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Ülkede kesilecek büyük ve küçükbaş kurbanlıkların tamamının yerli üretim olduğunu ifade eden Erdoğan, gerek kurbanlıkların kontrolü, gerek kesim yerleri, gerek kesim sonrası temizlik hususunda gereken tedbirlerin ağırlıklı olarak yerel yönetimler vasıtasıyla alındığını söyledi.

Kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın 2'nci ve 3'üncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye eden Recep Tayyip Erdoğan, bayram için yolculuğa çıkacak tüm vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve kurallara riayet etmelerini özellikle istedi.

Bayramda yasak var mı? 31 Temmuz - 3 Ağustos Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kovid-19 salgınının devam ettiği şu günlerde gerek kurban keserken, gerek bayramlaşırken "TAMAM" diye ifade ettikleri "temizlik, maske ve mesafe" kurallarından asla taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıkıntılı ve zahmetli olduğunu bildiğimiz bu kuralları kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için harfiyen uygulayalım. İnşallah çoğu gitti azı kaldı. Salgın dönemini geride bıraktığımızda inşallah yaptığımız fedakarlıkların karşılığını ziyadesiyle alacağımız güzel günler bizi bekliyor. Milletimizin salgın dönemindeki istihdam kaybını önlemek ve sosyal destek ihtiyacını karşılamak için çeşitli kalemlerde 26,5 milyar liralık karşılıksız nakit ödeme yaptık. İnşallah bundan sonra da 83 milyon vatandaşımızın her birinin yanında yer almayı sürdüreceğiz."

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