Bolu'da 1608 kişiye antikor testi yapıldı, 2 kişide bağışıklık çıktı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki koronavirüs süreciyle ilgili bilgiler verdi. Vali Ümit, önlemlere paralel olarak vaka sayılarında düşüş olduğunu ifade ederek, "Önceki günlerdeki yükselmenin biraz düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz. Bu düşüş hep alınan önlemlerle doğru orantıda gidiyor. Tedbirleri genişlettiğimiz zaman veya arttırdığımız zaman bunun etkisini görüyoruz. Mesela düşüşler başlıyor. Bizim ilimizde durum, ülkemiz standartlarında seyrediyor. Biz bütün çalışmalarımızı ağır bir hadise varmış gibi sürdürüyoruz. Sağlık ekiplerimiz çalışmalarını aynı titizlikle sürdürüyor. Hastanelerimizde tedbirler aynı şekilde devam ediyor. Net olarak kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Ama virüste pozitif vakalar çıkmaya devam ediyor" diye konuştu.

Vali Ahmet Ümit, filyasyon ekipleri tarafından 1608 kişiye antikor testi yapıldığını ve bunlardan yalnızca 2 kişide bağışıklığa rastlandığını ifade ederek, "1608 kişi içerisinde 2 kişide bağışıklık var. Ben bu bağışıklığın daha da artacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerdeki yükselen rakamlar aynı zamanda bağışıklığın da arttığının ifadesi olacaktır" dedi.