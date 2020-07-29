Kılıçdaroğlu mizah romanı kahramanı oldu! “Kafasını kaybeden adam”

"Gayriciddi üslupla yazılmış bu mizahi roman gerçekdışı ve mesnetsizdir. Hiçbir doğruluğu yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik çok biçimde olumsuz siyasi algı içerebilir. Uyarılarımıza rağmen olumsuz bir algı oluşursa bunun sorumlusu ben değilim!"

SABAH yazarı Salih Tuna'nın yeni çıkan ve başkahraman olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtiği Kafasını Kaybeden Adam adlı mizahi romanın arka kapağından bu yazı. Yazar baştan uyarıyor yani!





ROMANIN KAHRAMANI KILIÇDAROĞLU!

Roman kahramanı Kılıçdaroğlu, bir gün evden çıkarken aynaya bakıyor. Ayna her zamankinden biraz daha yukarı asılmış. Ama zaten kafası bir hayli karışık olan kahraman, kafasını kaybettiğine hükmediyor ve macera başlıyor. Psikiyatrıyla kafasını arama seansları üst üste geliyor. CHP'nin gizemli 14. katından gelen telefonlar, "temel atmama törenleri", "çeşmeye su getirme açılışları" gibi yarı gerçek-yarı kurgu bir dünyanın içine alıyor okuyucuyu. Sahi, kahraman; arada Ekrem İmamoğlu'nun elleri arkada bağlı meşhur "türbe yürüyüşü"nü taklit ederek, "Acaba bu şekilde takılsam ben de seçim kazanabilir miyim" diye iç de geçiriyor.





OLAYLAR CHP GENEL MERKEZİNDE GEÇİYOR!