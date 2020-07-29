Kılıçdaroğlu’na sert tepki! Teröristler yoldaşı oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli, kurultay'da "dostlarımızla iktidar olacağız" diyen, dünkü grup toplantısında ise çark eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert biçimde eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun, işledikleri suçları açıkça tevsik ve tescil edilmiş suçlulara sahip çıktığını aktaran Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'ı masum gösterme çabası tam bir garabet halidir. Osman Kavala'nın suçsuzluğunu iddia etmesi akıl tutulması, ahlak yoksunluğudur. Bugüne kadar her darbe dönemini müteakiben iktidar mevkiine ulaşan CHP'nin 37'inci Olağan Büyük Kongresi'nde dostlarıyla birlikte iktidar hedefi koyması yeni bir vesayet özlemi, statükodan beslenen bir siyaset köhneliğidir. Kılıçdaroğlu'nun zoru görünce dostlardan kastının geçtiğimiz hafta sonu açıkladığı telif hakkı çiğnenmiş çalıntı 13 maddelik ikinci yüzyıla çağrı bildirisine evet diyenler şeklinde izahı ise keskin bir U dönüşüdür" dedi. Kılıçdaroğlu, haftasonu yapılan CHP kurultayında isim vermeden HDP'ye de işaret ederek "Dostlarımızla iktidar olacağız" demişti. Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında da Kürt sorunu ve kayyımlarla ilgili yine yerel seçimlerde gizli ittifak yaptığı HDP'ye selam çaktı. Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı yargı kararlarına rağmen aklayan ifadeler kullandı ve "Beraat etmişse etmiştir, yeni suç uyduruyorsunuz" dedi.