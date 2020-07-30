Batı, ikiyüzlülükte yine şaşırtmadı! 'Bizde denetim gerekli' diyenler Türkiye'ye gelince sansür iftirası atıyor

Söz konusu Türkiye olduğunda 'tarafsızlık' ilkesini hiçe sayan Batı medyası, sosyal ağlara yönelik düzenleme sürecinde de yine ikiyüzlü yaklaşımı ile ortaya çıkıyor. Aslında sosyal medya düzenleme tartışmaları sadece Türkiye'nin gündemini meşgul etmiyor. Fransa'dan İngiltere'ye ya da ABD'den Almanya'ya kadar birçok Batı ülkesinde de benzer tartışmalar var . Ancak bu ülkelerde Facebook, Twitter, YouTube başta olmak üzere diğer birçok internet sitesinde her türlü gerekli denetlemeler hayata geçiriliyor. Batı basını alınan bu tedbirleri hiçbir zaman okuyucularına "Özgürlükler kısıtlanıyor" şeklinde aktarmıyor. Ancak Türkiye'de benzer hatta daha hafif olan denetlemeler için "Özgürlüklere darbe" karalamalarına sarılmaktan geri durmuyor. Batı ülkeleri içerik kaldırma yükümlülüğünü uygulamayan sosyal medya platformunun yasaklanmasını dahi görüşüyor. Örneğin İngiltere medya denetim kurumu Ofcom'un sosyal medya platformları üzerindeki denetim yetkisini artırmaya hazırlanıyor. Zararlı içeriklere ciddi yaptırımlar yolda. Almanya'da yasalara açıkça aykırılık taşıyan içeriklerin 24 saat içerisinde kaldırılması ve bu konudaki adımlarını yılda iki kere raporlamaları gerekiyor. Bireyler için azami para cezası 5 milyon, şirketler için ise 50 milyon euro. Yeni Zelanda iki camiye saldırının sosyal medyadan canlı yayınlanması sonrası harekete geçerek sosyal medya şirketlerine içerik kaldırma taleplerine uymaması haline ağır cezalar getirdi. Fransa'da da terör ve cinsel istismar içeriğinin kaldırılması için sadece bir saat süre tanınıyor. Kurala uymayana 1.25 milyon euroya kadar para cezası var.Sosyal medya ağlarına yönelik en ciddi tartışmalar Kovid-19 pandemi döneminde zirveye ulaştı. Birçok ülke sosyal ağlardan yayılan yalan haberlerin önüne geçilmesi için harekete geçti. Twitter, ABD Başkanı Donald Trump ve şarkıcı Madonna tarafından paylaşılan bir sıtma ilacının Kovid'e karşı iyi geldiğini anlatan bir doktorun videosunu "komplo teorisi" olarak değerlendirip hesaplardan sildi. Twitter, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın hesabını da COVID-19 ile ilgili yanlış bilgi yayılımı politikasını ihlal etmesi nedeniyle askıya aldı.