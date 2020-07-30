Kirli ittifak yine yalana doymadı

Sosyal medyaya yeni düzen Genel Kurul'da ele alınırken muhalefet partileri yine "sansür geliyor" iftiralarıyla yalan rüzgarı estirdi.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu öne sürdü. CHP'li İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, düzenlemenin sansür anlamına geldiğini öne sürerek, yasak gelmesi halinde VPN kullanılacağını, bunun de yabancı istihbarat birimlerinin işine yaracağını, herkesi takip edebileceklerini savundu.İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, iktidarın yapılan çirkin paylaşımları fırsata çevirmeye çalıştığını savunarak, insanların düşünce özgürlüğünü yaşayabildiği, fikirlerini ifade edebildiği, nefes alabildiği tek bir alan olarak sosyal medyanın kaldığını, getirilen düzenleme ile internetin kafese konulduğunu iddia etti.HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, iktidar ittifakının "toplumsal muhalefetin sesinin kesilmesine" karar verdiğini, getirilmek istendiği ileri sürdü.