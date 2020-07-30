MTA’dan İmamoğlu’na Kanal İstanbul dersi

İBB'nin Kanal İstanbul güzergâhında 63'ü etkin 267 heyelan alanı tespit ettiklerini açıklaması ve yine projenin depremi tetikleyeceğine yönelik bilimdışı açıklamaları ÇED raporu kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmelerle çürütüldü. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Heyelan Envanteri ve Türkiye Heyelan Haritasının bütünüyle incelendiği çalışmalar neticesinde "Kanal güzergahı boyunca herhangi bir aktif heyelan hareketi gözlenmemiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.Bin 595 sayfalık, ekleriyle birlikte 16 bin sayfa olan ÇED raporu kapsamında farklı üniversitelerde görevli 200 bilim adamı başta olmak üzere çok sayıda STK, belediye, kurum ve kuruluş uzmanlarının katkı sunduğu çalışmalarda tüm senaryo ve riskler masaya yatırıldı.Heyelan durumu 1/25.000 ölçekli MTA Heyelan Envanteri haritaları kullanılarak değerlendirilirken, proje güzergahı ve çevresinde kanal imalatı ve sonrasında potansiyel tehlike yaratabilecek herhangi bir aktif veya yeni heyelan alanı bulunmadığına vurgu yapıldı.İstanbul'da bugün yerin 20 kilometre derinliğinde ve 7'nin üzerinde büyüklükte bir depreme dair hazırlık yapıldığı ifade edilirken, 21 metre derinliğinde bir kanalın kilometrelerce derinlikteki bir fay hattını tetiklemesinin bilimle izah edilemeyeceği savunuldu.