15 Temmuz kahramanlarına ziyaret

15 Temmuzdarbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde, arife gününde yoğunluk yaşandı. Şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu. Bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. İstanbul'da da 15 Temmuz derneği üyeleri darbe girişimi gecesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hainlere karşı direnirken şehit düşen inşaat ustası Hasan Kaya'nın mezarını ziyaret ederek, dualar etti.