Ayasofya'daki büyük gizem! İlk kez görüntülendi

Yeraltı mekânlarının üç boyutlu taraması, genişliğin elverdiği mekânlarda Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki öğretim üyelerinin 3D yersel lazer tarama cihazı kullanımıyla ve yüksekliği 60 cm altında kalan tünellerde ise daha küçük boyutlu bir tarama cihazıyla harita firmasının mühendis ekibi tarafından gerçekleştirildi.



