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Firari Dündar bu kez Kurban ibadetini hedef aldı

Firari , ve Türk insanının her türlü değerini hedef almaktan geri durmuyor. Dündar bu kez de Kurban ibadetini hedef aldı. Kurbanın, “Kandan bir krallık”olduğunu iddia etti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 31.7.2020 23:42 ABONE OL

MİT TIR'ları ile ilgili ihanet manşeti ardından hakkında verilen ceza sonrası yurtdışına kaçan Can Dündar her fırsatta Türkiye'yi ve Türk insanını hedef almaya devam ediyor.

Kaçak Can Dündar bu kez de Kurban ibadetini hedef aldı. Twettır hesabı üzerinden Paylaşım yapan Can Dündar, "Benim için "kurban", bu fotoğraftır. Kandan bir krallıktır. #KurbanCinayettir"dedi.

Bilindiği gibi Can Dündar'ın Bodrum'daki vaillası hem orman hem de Hazine arazisine işgalli çıkmıştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Can ve Dilek Dündar hakkında iddianame düzenlemişti.

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Firari Dündar bu kez Kurban ibadetini hedef aldı
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