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Son dakika: Cumhurbaşkanı 'den Başkan Erdoğan'a bayram telefonu

Son dakika: Başkan ile Cumhurbaşkanı telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aliyev'in Erdoğan'ı aradığı ve Kurban Bayramı'nı tebrik ettiği bildirildi. İki liderin görüşmesinde gelişen ilişkilerden duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Giriş Tarihi: 31.7.2020 09:42 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a bayram telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'ı arayarak Kurban Bayramı'nı kutladı. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyetlerini dile getiren liderler, ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine dair inançlarını vurguladı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatının başarıyla sürdürüldüğünün altını çizen Erdoğan ve Aliyev, tatbikatı iki ülkenin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bir başka tezahürü şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, son günlerde Ermenistan'ın askeri provokasyonu sonucu yaşanan olaylarla ilgili Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği kararlı desteği takdirle karşıladıklarını belirtti.

Erdoğan ve Aliyev, iki ülke ilişkileriyle ilgili diğer konuları da müzakere etti.

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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a bayram telefonu
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