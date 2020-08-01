CHP’de ‘Muharrem İnce, yeni parti kuruyor’ telaşı

Kurultaya sadece delege olarak katılan Muharrem İnce'nin bayramdan sonra yeni parti kuracağı iddiası kulislerde dile getirilirken bu iddia CHP'de de dikkatle izleniyor. Kulislerde bir grup milletvekilinin de İnce'nin kuracağı partiye geçeceği kaydedilirken CHP yönetimi, izleyeceği stratejiyi gelişmelere göre değerlendirecek. İnce'nin ise hazırlık aşamasında olduğu dile getirilse de son kararını bayramdan sonra vereceği kaydediliyor. 37. Olağan büyük kurultaya sadece delege olarak katılan ve beklentilerin aksine İlhan Cihaner'in temsilcisi olduğu Gelecek İçin Biz platformuyla işbirliği yapmayan İnce'nin eylül ayı itibariyle partinin kuruluşunu ilan edeceği kaydediliyor. İnce'nin CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partiden uzaklaştırılan küskünleri de partinin bünyesine katacağı ifade ediliyor. İnce'nin Önder Sav'la da dirsek temasında olduğu kaydediliyor.