Eren Bülbül'ün annesinden Ekrem İmamoğlu’na protesto

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlunun mezarını ziyaret edeceğini öğrenen Şehit Eren Bülbül'ün annesinin, görüşmemek için çocuklarını alarak yaylaya çıktığı ortaya çıktı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maçka'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etmek istedi. CHP'liler, anne Ayşe Bülbül'ü arayarak haber vermek istedi. Ancak Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün tepkisiyle karşılaştı. İmamoğlu'nun geleceğini öğrenen Ayşe Bülbül, hemen mezar başında olan evini kapatarak çocukları ile birlikte yaylaya çıktı. Başkan Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki CHP heyeti, arife günü Şehit Eren Bülbül'ün mezarı başında dua ederek ayrıldı. Anne Ayşe Bülbül "CHP Maçka ilçe başkanlığından aradılar. 'Sayın Ekrem İmamoğlu sizi ve Şehidimizi ziyaret edecek' dediler. Ben de onlara bu zamana kadar nerdeydiniz. Siz şehit ailelerini ziyaret eder miydiniz? Sizi biz çok iyi biliyoruz. Gelmeyin evde yokuz dedim. Sonra onlarla karşılaşmamak için çocuklarımı alıp yaylaya çıktım" dedi.