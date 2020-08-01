Son dakika haberler: İBB'den kurban rezaleti! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı, kasaplar kaçtı...

"ADAM 1250 TL PARA VERDİ BURAYA"

Hayvanlarını satmasına rağmen kesim gerçekleşmediği için evine gidemediğini belirten bir kurban satıcısı, "Ne bir yetkili var ne de bir kasap var, hepsi bırakıp kaçtı. Evimize gideceğiz gidemiyoruz. İnsanlar gergin zaten burada, insanların mağduriyetini dile getirmekten sesimiz kısıldı. Adam burada hem parayı vermiş hem de kurbanını kendisi kesiyor. Dışarıdan kasap getiriyoruz 2 bin TL para istiyor, bu adam zaten bin 250 TL buraya para verdi, kurbanını 3 bin 250 TL'ye mi kesecek" dedi.