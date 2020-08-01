Son dakika haberler: İBB'den kurban rezaleti! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı, kasaplar kaçtı...

Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte vatandaşlar satın aldıkları hayvanları keserek ibadetlerini eyrine getirmeye çalıştı. Devletin belirlediği kurallar çerçevesinde kesimhanelere ve hijyenik alanlara yönelen vatandaşların bir kısmı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kesimhanesini tercih etti. İBB'nin kesim alanında ise rezaletlerin ardı arkası kesilmedi. Vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı.
KESİMHANEDE REZALET GÖRÜNTÜLER
İBB'nin Başakşehir Kayaşehir'deki kesim tesisinde işlemlerini yaptıracak olan vatandaşlar sabah bayram namazını kıldıktan sonra sıraya girdi. Randevularına göre kurban paylarını almak için bekleyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Kayaşehir'deki kesimhanenin hijyenden çok uzak olduğu görülürken, kesim işlemini yapanların da maske ve benzeri önlemleri almadıkları görüldü.
ELEKTRİKLER KESİLDİ, MAKİNELER BOZULDU
İBB'nin kesimhanesindeki rezalet sadece hijyen sorunu ile sınırlı değildi. Bir an önce kurbanlarını alarak gitmek isteyen vatandaşlar elektiriklerin kesilmesi ile ikinci bir şoku daha yaşadı. Jenaratörün bulunmadığı tesiste elektriklerin gitmesinin ardından makinelerde arıza yaşandı.
HAYVANLAR ASKIDA KALDI
Kesim işleminin bir süre durması ile kuyruk uzadı, bekleyen vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Tonlarca ağırlıktaki hayvanlar askıda kaldı.Kimi hayvanlar askıdan düşerek zarar gördü. Vatandaşların birçoğu gece 22.00 - 23.00 sıralarına kadar kesimhanede kaldı. Koronavirüs tedbirleri de kesimhanede hiçe sayıldı.
PERSONEL İLE VATANDAŞ TARTIŞTI
Büyük rezaletlerin ardından vatandaşlar isyan etti. Personel tüm olumsuzluklara rağmen vatandaşa karşılık vererek tartışmayı körükledi. Tartışmalar alevlendikçe ortam gerildi. Birçok kasap işi bırakarak gitti. Vatandaşların kurbanlarının birçoğu teslim edilemedi.
"HER ŞEY BÖYLE Mİ İYİ OLACAK?"
Kurbanını kesmesi gereken kasabın kaçtığını ve kurbanını kendisinin kesmek zorunda kaldığını belirten Mehmet Keskin, "Çaresiz kaldık geldik kasaplar kaçmış. Burası bomboş, ne yapalım mecbur kaldık kendi kurbanımızı kendimiz kestik. Parasını ödemiştik, bize paramızı geri verdiler. Ne yaparsanız yapın alın hayvanınızı götürün dedi, ben de vurdum bıçağı kopardım. Lafla olmaz 'her şey iyi olacak' dedi. Böyle mi iyi olacak, İmamoğlu duysun bunu. Elimi yaraladım, kolumu kestim ben burada" diye konuştu.
"ADAM 1250 TL PARA VERDİ BURAYA"
Hayvanlarını satmasına rağmen kesim gerçekleşmediği için evine gidemediğini belirten bir kurban satıcısı, "Ne bir yetkili var ne de bir kasap var, hepsi bırakıp kaçtı. Evimize gideceğiz gidemiyoruz. İnsanlar gergin zaten burada, insanların mağduriyetini dile getirmekten sesimiz kısıldı. Adam burada hem parayı vermiş hem de kurbanını kendisi kesiyor. Dışarıdan kasap getiriyoruz 2 bin TL para istiyor, bu adam zaten bin 250 TL buraya para verdi, kurbanını 3 bin 250 TL'ye mi kesecek" dedi.
İBB'nin Paşaköy'deki kesimhanesinde de aynı sorunların yaşandığı belirtiliyor. İBB'nin kesim işini taşeron bir firmaya verdiği, firmanın da başka firmalara işi verdiği iddia ediliyor. İBB'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.