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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberler: İBB'den kurban rezaleti! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı, kasaplar kaçtı...

Son dakika haberler: 'den kurban rezaleti! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı, kasaplar kaçtı...

Son dakika haberi: , kurban kesiminde vatandaşları mağdur etti. Hijyenden oldukça uzak kesim tesisinde sorunların ardı arkası kesilmedi. Elektrik kesintisi yaşanan tesiste, kesim aletleri bozuldu. Lögarın tıkandığı öğrenildi. Personel ve vatandaşlar arasında sık sık tartışmalar yaşanırken, kasapların işi bırakarak gittiği belirtildi. Vatandaşlar hijyensiz alanlarda uzun süre beklerken, etlerini alanlar da parçalama işleminden memnu kalmadı. Tonlarca ağırlıkta hayvanların 3'e, 4'e bölünerek vatandaşa verildiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 1.8.2020 12:14 Son Güncelleme: 1.8.2020 12:28 ABONE OL
Son dakika haberler: İBB'den kurban rezaleti! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı, kasaplar kaçtı...

Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte vatandaşlar satın aldıkları hayvanları keserek ibadetlerini eyrine getirmeye çalıştı. Devletin belirlediği kurallar çerçevesinde kesimhanelere ve hijyenik alanlara yönelen vatandaşların bir kısmı da 'nin kesimhanesini tercih etti. 'nin kesim alanında ise rezaletlerin ardı arkası kesilmedi. Vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı.

Son dakika haberler: İBB'den kurban rezaleti! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı, kasaplar kaçtı...

KESİMHANEDE REZALET GÖRÜNTÜLER

'nin Başakşehir Kayaşehir'deki kesim tesisinde işlemlerini yaptıracak olan vatandaşlar sabah bayram namazını kıldıktan sonra sıraya girdi. Randevularına göre kurban paylarını almak için bekleyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Kayaşehir'deki kesimhanenin hijyenden çok uzak olduğu görülürken, kesim işlemini yapanların da maske ve benzeri önlemleri almadıkları görüldü.

Son dakika haberler: İBB'den kurban rezaleti! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı, kasaplar kaçtı...

ELEKTRİKLER KESİLDİ, MAKİNELER BOZULDU

'nin kesimhanesindeki rezalet sadece hijyen sorunu ile sınırlı değildi. Bir an önce kurbanlarını alarak gitmek isteyen vatandaşlar elektiriklerin kesilmesi ile ikinci bir şoku daha yaşadı. Jenaratörün bulunmadığı tesiste elektriklerin gitmesinin ardından makinelerde arıza yaşandı.

Son dakika haberler: İBB'den kurban rezaleti! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı, kasaplar kaçtı...

HAYVANLAR ASKIDA KALDI

Kesim işleminin bir süre durması ile kuyruk uzadı, bekleyen vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Tonlarca ağırlıktaki hayvanlar askıda kaldı.Kimi hayvanlar askıdan düşerek zarar gördü. Vatandaşların birçoğu gece 22.00 - 23.00 sıralarına kadar kesimhanede kaldı. Koronavirüs tedbirleri de kesimhanede hiçe sayıldı.

Son dakika haberler: İBB'den kurban rezaleti! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı, kasaplar kaçtı...

PERSONEL İLE VATANDAŞ TARTIŞTI

Büyük rezaletlerin ardından vatandaşlar isyan etti. Personel tüm olumsuzluklara rağmen vatandaşa karşılık vererek tartışmayı körükledi. Tartışmalar alevlendikçe ortam gerildi. Birçok kasap işi bırakarak gitti. Vatandaşların kurbanlarının birçoğu teslim edilemedi.

Son dakika haberler: İBB'den kurban rezaleti! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı, kasaplar kaçtı...

"HER ŞEY BÖYLE Mİ İYİ OLACAK?"

Kurbanını kesmesi gereken kasabın kaçtığını ve kurbanını kendisinin kesmek zorunda kaldığını belirten Mehmet Keskin, "Çaresiz kaldık geldik kasaplar kaçmış. Burası bomboş, ne yapalım mecbur kaldık kendi kurbanımızı kendimiz kestik. Parasını ödemiştik, bize paramızı geri verdiler. Ne yaparsanız yapın alın hayvanınızı götürün dedi, ben de vurdum bıçağı kopardım. Lafla olmaz 'her şey iyi olacak' dedi. Böyle mi iyi olacak, İmamoğlu duysun bunu. Elimi yaraladım, kolumu kestim ben burada" diye konuştu.

Son dakika haberler: İBB'den kurban rezaleti! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı, kasaplar kaçtı...

"ADAM 1250 TL PARA VERDİ BURAYA"

Hayvanlarını satmasına rağmen kesim gerçekleşmediği için evine gidemediğini belirten bir kurban satıcısı, "Ne bir yetkili var ne de bir kasap var, hepsi bırakıp kaçtı. Evimize gideceğiz gidemiyoruz. İnsanlar gergin zaten burada, insanların mağduriyetini dile getirmekten sesimiz kısıldı. Adam burada hem parayı vermiş hem de kurbanını kendisi kesiyor. Dışarıdan kasap getiriyoruz 2 bin TL para istiyor, bu adam zaten bin 250 TL buraya para verdi, kurbanını 3 bin 250 TL'ye mi kesecek" dedi.

Son dakika haberler: İBB'den kurban rezaleti! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı, kasaplar kaçtı...

'nin Paşaköy'deki kesimhanesinde de aynı sorunların yaşandığı belirtiliyor. İBB'nin kesim işini taşeron bir firmaya verdiği, firmanın da başka firmalara işi verdiği iddia ediliyor. İBB'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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Son dakika haberler: İBB'den kurban rezaleti! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı, kasaplar kaçtı...
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