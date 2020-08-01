SON DAKİKA: İBB'nin kurban kesiminde skandallar zinciri! Hayvanlar karıştı, dana kayboldu, etler bozuldu...

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK DEDİN, HER ŞEYİ BERBAT ETTİN"

Bekleyenler arasında kadınlar da vardı. Bir kadın İBB'ye isyan ederken, "Her şey çok güzel olacak dedin, her şeyi berbat ettin..." sözleri ile sitem etti. Aynı kişi, "Burada ibadet ettiğimiz mescitler bile pislik olmuş. Üstümüz başımız battı" diye konuştu.

İBB KULAKLARINI TIKADI

İBB'den şu ana kadar açıklama gelmedi. İBB'nin konuya ne kadar daha sessiz kalacağı ve nasıl bir çözüm üreteceği merak konusu...