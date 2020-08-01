SON DAKİKA: İBB'nin kurban kesiminde skandallar zinciri! Hayvanlar karıştı, dana kayboldu, etler bozuldu...

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurban kesim işlemini deyim yerindeyse eline yüzüne bulaştırdı. İstanbul Eyüpsultan'daki kesim alanına giden A Haber ekiplerine yetkililer müdahale etti. Görüntü alınmasına izin verilmezken, iddiaları ise yalanlayamadılar. Vatandaşlar, Afganistan, Suriye ve Türkemnistan uyruklu genç yaştaki işçilerin çalıştırıldığını söyledi. Bir vatandaşın, "Yanındakine nasıl kesmesi gerektiğini soran kasap var" sözleri ağızları açık bıraktı. Bölgede tansiyon giderek yükselirken, vatandaşlar 1250 TL kesim parasını alarak hayvanını götürmek istiyor. Ancak, parayı ödedikleri vezneler kapalı... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Son Dakika Haberi: İBB'den kurban kesim skandalı! İBB'nin kasapları... | Video
İBB'DEN KURBAN REZALETİ
Vatandaşlar, sokaklarda ve bahçelerde kurban kesmeme kuralına uydu. Bunun üzerine birçok vatandaş hijyenik kesim alanlarını tercih etti. Önceki yıllarda oldukça başarılı kesim hizmeti gerçekleştiren İBB'ye güvenen vatandaşlar bu yıl büyük mağduriyet yaşadı. Belediye seçimlerinde CHP'ye geçen İBB, kurban kesim alanındaki ihaleyi bir taşerona verdi. İddia o ki, o taşeron da başkasına ihaleyi aktardı. Hijyenden yoksun alanda kesim yapılırken, vatandaşlar büyük rezaletler ile karşılaştı.
ÖNCE ELEKTRİKLER KESİLDİ
Bayram namazının ardından randevularına göre kesimhaneye giden vatandaşlar hijyensiz ortamı görünce ilk şoku yaşadı. Maskesiz, eldivensiz kesim yapan ekiplerin tecrübesiz ve işin ehli olmayan kişiler olması sorunu daha da büyüttü. Elektriklerin kesilmesi ile birlikte ite kaka yürüyen sitem tamamen çöktü. Etler askıda kaldı, kimi vatandaşların hayvanları yere düşerek zarar gördü.
ETLERİNİ ALAMADILAR
Vatandaşlar etlerini almak için gece yarısına kadar bekledi. Koronavirüs hassasiyeti tamamen kayboldu. Ciddi kalabalıklar oluştu. Vatandaşlar giderek öfkelenirken birçok vatandaş etini dün teslim alamadı.
"ETLER TÜM GECE ASKIDA KALDI" İDDİASI
Kurban etlerini alamayan vatandaşlar bu sabah 06.00 itibarıyla kesimhaneye geldi. Vatandaşlar bölgede ağır kokunun olduğunu birçok kişinin hayvabnının dün gece kesili halde sıcağa rağmen askıda kaldığını söyledi.
KESİMLER USULÜNE UYGUN YAPILMADI
İslami usüllere göre hayvanların kesilmediği iddia edilirken, birçok kişi çalışanların acemi ve konuya yakın kişiler olmadığını söyledi. Bir vatandaş, "Kesim yapan kişi yanındakine nasıl yapacağım?' diye soruyor" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Çoluk çocuğu getirmişler" dedi. Hayvanlar kesilirken salavat getirilmediği de iddia edildi.
KASAPLAR BIRAKTI KAÇTI
Vatandaşların öfkeli bekleyişi sürerken, ağızları açık bırakan iddiaların ardı arkası kesilecek gibi görünmüyor. Parasını alamayan kasapların tesisi terk ederek kaçtığı belirtilirken, yetkili bu iddiayı yalanladı. Ancak vatandaşlar iddianın doğru olduğu konusunda oldukça ısrarlı.
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UMUDU KESTİLER, PARALARINI İSTİYORLAR
Vatandaşların büyük kısmı kesim işleminden umudunu kesti. Henüz hayvanı kesilmeyen ve ahırda olan kişiler, hayvanını alarak gitmek istiyor. Vatandaşlar nakit ödeme yaptıkları veznelere gittiklerinde ise kimseyi bulamadılar. Birçok vatandaş, ek maliyet pahasına hayvanını almak isterken, bir kısım vatandaş ise, hayvanı nereye götüreceği konusunda kararsızlık ve endişe yaşıyor.
İÇERİDE HAYVANLAR KARIŞTI
Ekiplere ateş püsküren vatandaşlardan biri, "İçeride hayvanlar karıştı. Herkes başkasının hayvanını alıyor. Bir vatandaşın hayvanı kayıp. Bulamıyorlar" ifadelerini kullandı.
İBB'YE ÇOK SERT SÖZLER: EKİPLERİ DEĞİŞTİRMEK MARİFET Mİ
Mağdur vatandaşlardan biri, AK Parti döneminde 6 yıl boyunca hayvanını burada kestirdiğini ve hiçbir sorun yaşamadığını söyledi. Vatandaş, "İbadetim gerçekleşirken hayranlıkla izlerdim. Ekipleri neden değiştirdiniz? Başkan olunca ekipleri mi değiştirmek gerekiyor? Sen böyle yaparsan bu millet seni sevmez?" ifadelerini kullandı.
"HER ŞEY GÜZEL OLACAK DEDİN, HER ŞEYİ BERBAT ETTİN"
Bekleyenler arasında kadınlar da vardı. Bir kadın İBB'ye isyan ederken, "Her şey çok güzel olacak dedin, her şeyi berbat ettin..." sözleri ile sitem etti. Aynı kişi, "Burada ibadet ettiğimiz mescitler bile pislik olmuş. Üstümüz başımız battı" diye konuştu.
İBB KULAKLARINI TIKADI
İBB'den şu ana kadar açıklama gelmedi. İBB'nin konuya ne kadar daha sessiz kalacağı ve nasıl bir çözüm üreteceği merak konusu...
A HABER EKİPLERİNE MÜDAHALE EDİLDİ
A Haber vatandaşın sesini duyurmak için süratle bölgeye gitti. Çekimler sırasında yetkililerin müdahalesi ile karşılaşıldı. Ekipler görüntü alınmaması için A Haber ekibini dışarı çıkardı.