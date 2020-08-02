Dev Türk bayrağı Şehit Mücahit için dalgalanıyor

Kahramanmaraşlı jandarma er Mücahit Şimşek(21), 2016'da Adıyaman'daaskeri araçla Kömür BeldeJandarma Karakolu'na erzakgötürürken, Boğazözü mevkiindeteröristlerin uzun namlulusilahlar ve roketli saldırısısonucu terhisine 27 gün kalaşehit oldu. Arkadaşları2017'de ve 2018'de düzenleneniki ayrı operasyondaŞimşek'i şehit eden grupta yeralan 7 PKK'li teröristi öldürdü.Şehit Şimşek'i unutmayanAdıyaman İl JandarmaKomutanlığı ise bir süre önceşehit olduğu noktaya onunadının verildiği korucu noktasıoluşturdu. Ardından da27 metre yükseklikte bir direkdikerek, dev bir Türk Bayrağıçekti.