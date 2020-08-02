Dev Türk bayrağı Şehit Mücahit için dalgalanıyor

Kahramanmaraşlı jandarma er Mücahit Şimşek
(21), 2016'da Adıyaman'da
askeri araçla Kömür Belde
Jandarma Karakolu'na erzak
götürürken, Boğazözü mevkiinde
teröristlerin uzun namlulu
silahlar ve roketli saldırısı
sonucu terhisine 27 gün kala
şehit oldu. Arkadaşları
2017'de ve 2018'de düzenlenen
iki ayrı operasyonda
Şimşek'i şehit eden grupta yer
alan 7 PKK'li teröristi öldürdü.
Şehit Şimşek'i unutmayan
Adıyaman İl Jandarma
Komutanlığı ise bir süre önce
şehit olduğu noktaya onun
adının verildiği korucu noktası
oluşturdu. Ardından da
27 metre yükseklikte bir direk
dikerek, dev bir Türk Bayrağı
çekti.