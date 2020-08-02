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Dev Türk bayrağı Şehit Mücahit için dalgalanıyor

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
Dev Türk bayrağı Şehit Mücahit için dalgalanıyor
Kahramanmaraşlı jandarma er Mücahit Şimşek (21), 2016'da Adıyaman'da askeri araçla Kömür Belde Jandarma Karakolu'na erzak götürürken, Boğazözü mevkiinde teröristlerin uzun namlulu silahlar ve roketli saldırısı sonucu terhisine 27 gün kala şehit oldu. Arkadaşları 2017'de ve 2018'de düzenlenen iki ayrı operasyonda Şimşek'i şehit eden grupta yer alan 7 PKK'li teröristi öldürdü. Şehit Şimşek'i unutmayan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ise bir süre önce şehit olduğu noktaya onun adının verildiği korucu noktası oluşturdu. Ardından da 27 metre yükseklikte bir direk dikerek, dev bir Türk Bayrağı çekti.

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Dev Türk bayrağı Şehit Mücahit için dalgalanıyor
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