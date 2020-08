İBB, kurban kesimini eline yüzüne bulaştırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurban kesim işlerini eline yüzüne bulaştırdı. Avrupa ve Anadolu Yakası olmak üzere 9 ayrı noktada kurban satış ve kesim alanı kuran İBB, modern donanımlara sahip kesim ve satış yerlerinde temizlik ve bakımların titizlikle yürütüleceğini duyurdu. Ancak kurban kestirmek isteyen pekçok vatandaş bu alanlarda perişan oldu.Başakşehir Kayaşehir Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı tercih edenler, kurbanlarını buraya getirdi. Bayramın birinci günü öğle saatlerinde randevu aldıklarını belirten vatandaşlar gece saat 04.00 sıralarında hâlâ kurbanlarının kesilmediğini söyledi. İddiaya göre kurban kesimi için görevlendirilen kişiler, hayvanların boğazlarını kestikten sonra kesim alanından ayrıldı. Askıda kurbanlarını gören vatandaşlar hayvanların etlerini kendileri kesmeye çalıştı. Kurban kesimi için bin 250 lira ödeme yapan İstanbullular yaşananlara isyan etti. Yetkililere ulaşamadıklarını söyleyen bazı vatandaşlar ile zabıtalar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen polisler durumu kontrol altına almaya çabaladı. Vatandaşların iddiasına göre bir kişi, 17 bin lira ödediği kurbanını beklediği için çöpe attı. O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Halil Yetiş isimli vatandaş yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kurbanımız kesilsin diye bin 250 lira ödedik. Saat 15.00'e randevu verdiler. Şu an saat 04.00 ve hayvanlarımız çürüdü. Veteriner hayvanların yenmeyeceğini söylüyor. Hastalıklı hayvanları çöpe atıyorlar. Paramız çöpe gitti. Karşımızda muhatap olabileceğimiz kimse yok. Burada 4 çadır var. 300 kişi hayvanlarının kesilmesini bekliyor. Hiçbir yetkili yok. İçeride çalışan herkes kaçtı gitti. Vatandaşlar kendi kurbanlarını kendisi kesmeye çalışıyor. Onlar kestikten sonra sıra bize gelecek. Biz de kendi hayvanımızı keseceğiz."Bir başka vatandaş ise, "Saatlerdir bekliyoruz. Etler bozulmak üzere, kokuyor. Bu mağduriyetimizi kim giderecek?" sözleriyle tepki gösterdi.'Alibeyköy'de bulunan İBB'ye ait kurban kesim alanında, dün sabah için randevu alan Zümrüt Kılıçoğlu, kurbanının saatlerdir kesilmediğini belirterek yetkililere sırasının ne zaman geleceğini sordu. Kılıçoğlu, kesim yapan görevlilerin kendisine küfür edip bıçak çektiğini iddia etti. Kılıçoğlu, "30 kişi ellerinde bıçaklarla bana saldırdı. Saatlerdir burada bekliyoruz. Sıramız ne zaman gelecek diye soramayacak mıyım. Bu nasıl bir rezillik, Bayramım zehir oldu. İmamoğlu, her şey güzel olacak dedi ama her şeyi beter etti. Buraya toplamış yabancıları, kurban kestiriyor. Bana bıçakla saldırdılar. Bunun hesabını verecekler" dedi.Skandalmanzaralar Eyüpsultan Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda da yaşandı. Vatandaşlar, randevu saatinden itibaren en az 7 saat bekletildi. Koronavirüse karşı hiçbir önlem alınmadığını kaydeden Tuncay adlı bir vatandaş, "Ne maske, ne eldiven. Bir de üstüne sigara içiyorlar. Sabahtan beri uyarıyoruz ama nafile" dedi. Hasan Acar ise, "Saat 16.00'da teslim edilmesi gereken kurbanım şu an saat 01.55 ve teslim edilmedi. İBB'den bir yetkili bile yok" derken, Sabri Yılmaz da "Gece saat 03.00 hala kurbanımızı teslim almadık. İnsanlar gergin, çalışanlar yorgun. Organizasyon berbat. Böyle bir rezalete, böyle bir organizasyona şahit olmadım" dedi.Vatandaşlar, aHaber canlı yayınında da yaşananlara isyan etti. İşte kurban sahiplerinin söyledikleri:Bir Bismillah dahi diyemiyorlar. Tekbir getirmeden, vekalet almadan kurbanı kesiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi?Geçen sene de burada kestim. Ancak bu yıl kurban kesenler yabancı uyruklu. Kesim yapmayı bilmiyorlar. İBB yönetimi hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Acilen istifa etsinler. Böyle bir rezillik olamaz.Kesim yapanlar arasında bir tane bile Türk yok. Milletin etleri birbirine karıştı. Artık herkes kendi kurbanını kendisi kesiyor.Kancada asılı olan kurbanlıkların hepsi dünden kalma. Dünden beri bunlar burada asılı duruyor.Burada hijyen diye bir şey yok. İnsanlar artık kendi kurbanlarını kancadan indirip sırtlayıp kendileri kesmek için götürüyorlar.