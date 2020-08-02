İYİ Parti’de istifaların arkası kesilmiyor

Isparta'da İYİ Parti teşkilatında istifaların arkası kesilmiyor. İl Başkanı Özgür Tandoğan ve 7 ilçe başkanı 29 Temmuz'da ortak basın toplantısı ile görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı. Toplantıda konuşan Tandoğan, istifa gerekçesini İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur olarak göstermişti. Bu istifalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Sinan Aydın, yaptığı yazılı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. Aydın da istifa gerekçesi olarak Aylin Cesur'u gösterdi.Aydın, yaptığı açıklamada İYİ Parti'de son dönemde yaşananların verdikleri demokrasi mücadelesine gölge düşürmeye başladığını belirterek şunları söyledi:* Isparta merkez ilçe seçimleri 05/07/2020 tarihinde kurucu Merkez İlçe Başkanı Hasan Büyükçam'ın işletmekte olduğu kafede yapılmıştır. Genel Merkezin teşkilatlara gönderdiği gözlemci bulundurma şartı genelgesine rağmen İYİ Parti Genel Merkezinden kimse seçimlere gözlemci olarak gönderilmemiştir. Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un İYİ Parti Genel Merkezini 'gözlemci gönderdiğiniz takdirde istifa ederim' şeklinde tehdit ettiği iddiaları ise bizi derinden üzmüş ve partimizin ilkelerine büyük bir darbe vurmuştur.* Küçük hesaplar yapan 90'lı yılların siyasetçisi Aylin Cesur'a soruyorum İl Başkanımız Özgür Tandoğan partinin borçlarını temizlerken siz neredeydiniz? Bizler memleket sevdasında bu yola düşmüşken siz kendi şovunuzun peşindeydiniz hem de bir şehit cenazesini alet edecek kadar. Ama sizi uyarayım Aylin Cesur, ülkücüler sizin küçük oyunlarla kurduğunuz şovunuza alet olmaz. Çünkü ülkücüler şerefli bir bayrağın taşıyıcılarıdır.Aylin Cesur'un Salda Gölü'nde yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve bunun hesabını sorarız" sözleri tepki çekmişti.