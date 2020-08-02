Son dakika: PKK'ya çok ağır darbe! 106 terörist etkisiz...

Gece gündüz demeden şehir merkezleri ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca kırsalda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya temmuz ayında da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Temmuz tarihlerinde yurt içi ve dışındaki operasyonlarda, 106 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde bu süreçte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 155 şüpheliden 62'si tutuklandı.