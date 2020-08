Bu acının tarifi yok

78 yaşındaki Gaziantepli Zekiye Kabadayı'nın hayatı değme filmlere taş çıkartacak bir hikayeye sahip. Zekiye nine 1992'de TV izlerken, jandarma komando alarak Şırnak'ın Uludere ilçesinde vatani görevini yapan oğlu Mehmet Kabadayı'nın şehadet haberini aldı. Şehit Mehmet'in toprağa verdikten 10 gün sonra kanser hastası olan büyük oğlu Şahin'i de kaybetti.Kocasıyla Şahinbey ilçesinin Saçaklı mahallesinde yaşama tutunmaya çalışan Zekiye ninenin eşi Mehmet Kabadayı da bir yıl sonra oğullarının acısına dayanamayarak hayata gözlerini yumdu. Evlatlarının ardından eşini de kaybeden acılı annenin bir oğlu daha vardı. Mustafa Kabadayı da 4 yıl önce kalbine yenik düşerek yaşam umudu bırakmadı. Ancak Zekiye nine, "Yetimlerim var. Onları asla hayatla baş başa bırakamam" diyerek kendisini torunlarına adadı. Gelini Hüsne ve 4 torununu birlikte yaşama tutunan Zekiye nine, davullu zurnalı askere yolladığı ve 'Miniğim' dediği en küçük oğlu Mehmet'in şehit düşmesinden bir gün önce bir rüya gördüğünü belirterek, "Oğlum askere giderken bankaya para koymuştu. 'Anne para lazım oldukça buradan al harca' demişti. Rüyamda asker kıyafeti ile yanıma geldi. 'Anne iyi değilim. Param da bitti. Bana para ver' dedi. Çok tuhaf olmuştum. Gözlerimi açtım ve rüya olduğunu gördüm. Ama içim çok kötüydü. 'Oğlum şehit olacak' dedim kendi kendime. Sabahına da şehit haberi geldi. Hayatımın en acı anıydı. Onun için kız isteyecektim. Asker dönüşü evlendirecektim. Cenazesi geldi. Allah kimseyi evladıyla sınamasın" diye konuştu.Küçük oğlunun şehit haberi ile yıkılan Zekiye nine, henüz gözyaşı dökerken, büyük bir şok daha yaşadığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu: "Henüz taziyeleri kabul ediyorduk. Bir anda büyük oğlum Şahin de hayatını kaybetti. Mide kanseri olmuş ve çok ilerlemiş. Farkına varamadık. İki oğlunu kaybeden eşim de kalbine yenik düştü. Hayatta tek kalan oğlum Mustafa da 4 yıl önce kalbine yenik düştü. Allah böyle acıları kimseye tattırmasın. Şu anda ben yaşayan bir ölü gibiyim. Her yerde anıları var. Gözyaşı dökmediğim günüm yok. Evlatlarımın yadigârları olan torunlarım ve gelinimleyim" dedi.