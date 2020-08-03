Kurban rezaletinden SP-CHP ittifakı çıktı!

CHP'li İBB yönetiminin kurban kesim yerlerindeki rezaletinden CHPSaadet Partisi ittifakı çıktı. İBB yönetiminin, kesim alanını Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Sadabad Lojistik Eğitim ve Danışmanlık ve Tanıtım A.Ş.'ye kiraladığı ortaya çıktı. Büyük tepki çeken görüntülere neden olan firmanın çok düşük ücretlerle Afganistanlı ve Pakistanlı işçileri çalıştırdığı, kasaplık konusunda ehliyeti olmayan kişilerin kesimi bırakıp kaçtığı ifade edildi.Sadabad Lojistik Eğitim ve Danışmanlık ve Tanıtım A.Ş. yönetim kurulunda, Ali Uğur Bulut, Yusuf Yalçın, Hüseyin Bal, Erdal Yılmaz, İbrahim Kalaycı ve Abdullah Altıntepe yer alıyor. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin Anadolu Gençlik Derneği'nde (AGD) yöneticilik yapması dikkat çekiyor. Şirket, Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı'nındaki kasapların kesimi bırakıp kaçmasının ardından internet sitesini kapattı. İBB, Kayaşehir'i geçen yıl da AGD'ye kiralamıştı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı; Kayaşehir Meydanı'nın karşısında bulunuyor, yanında ise Başakşehir Millet Bahçesi, Merkez Camii ve Millet Kıraathanesi bulunuyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu Twitter'da, "Kurban alanıyla ilgili şimdiye kadar bize telefon, mail ve bizzat ulaştırdığınız şikâyetleri sizin adınıza İBB yetkililerine buradan aktarıyorum. İBB yetkilileri inşallah bu sorunu çözerler. Yaşadığınız mağduriyetlerden dolayı İBB adına ben sizlerden özür diliyorum" dedi.İBB'nin karıştığı kurban kesim rezaletindeCHP-Saadet ortaklığının enbüyük kanıtlarından biri de AlibeyköyKurban Satış ve Kesim Merkezi yetkilisioldu. aHaber canlı yayınında da görülengörevlinin, 2019 yılı Saadet PartisiAtaşehir Belediye Başkan Adayı AdemBoz olduğu ortaya çıktı.İBB'ye ait Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde kesim yapan kasapların kaçtığı ortaya çıkmıştı. Vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kalmış, Afgan, Suriye, Özbek ve Türkmenler'den oluşan acemi çalışanların koronavirüs önlemlerine uymadıkları belirtilmişti. Skandal manzarayı görüntülemeye giden aHaber canlı yayın ekibine, merkezin yetkilisi olduğunu ifade eden bir kişi karşı gelmiş, iddiaların doğru olmadığını savunmuştu.Bu kişinin Adem Boz olduğu öğrenildi. 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi (SP) Ataşehir Belediye Başkan adayı olan Adem Boz'un 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise yine Saadet Partisi'nden milletvekili adayı olduğu bildirildi. Boz, kasapların kaçtığına yönelik iddialara, "Kasap ekibi yorgun. Yeni ekip 60 kişi ve yaklaşık 15 dakika sonra kapıdan giriş yapacak" iddiasında bulundu. Adem Boz yayın sırasında, vatandaşların kurban kesimi için 6-7 saat beklediğini de doğruladı.