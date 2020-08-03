Le Monde: Erdoğan Sevr’in rövanşını alıyor

Fransız Le Monde gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevr Antlaşması'ndan intikamını aldığını yazdı.Gazetenin "Yüzyıl sonra Erdoğan'ın Sevr Antlaşması'ndan intikamı" başlıklı haberinde, Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın Kuzey Afrika ve Akdeniz'de stratejik oyunu değiştirebilmek için unutulmaz bir anlaşmayı imzalayacakları görkemli ve tarih yüklü bir yere ihtiyaç duydukları, bunun için de Dolmabahçe Sarayı'nın mükemmel bir yer olduğu belirtildi. Trablus hükümetinin, Libya'ya askeri ve lojistik yardım karşılığında "Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki emellerini karşılamaya yönelik" bir deniz sınırlaması ilkesini kabul ettiği savunulan haberde, Erdoğan'ın 16 Aralık 2019'da Serrac ile Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından "Bu askeri ve enerji anlaşması sayesinde Sevr Antlaşması'nı bozduk" açıklamasını yaptığı anımsatılarak, Erdoğan'ın Sevr Antlaşması'ndan rövanş aldığını düşündüğü yorumu yapıldı.Öte yandan Erdoğan dün de Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Bosna- Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile telefonda bayramlaştı.