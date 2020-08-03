Tanınmış AVM’nin sahibi ile ilgili çarpıcı FETÖ ifadesi!

Yenibosna'da bulunan Airport AVM'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kubilay Erdem'in FETÖ'nün Türkmenistan yapılanmasında yönetici seviyesinde faaliyet yürüttüğü ileri sürüldü. Ayrıca Türkmenistan'dan Türkiye'ye terör örgütü adına 'kayıt dışı' olarak gelen paralarında Erdem'de toplandığı ve onu üzerinden terör örgütüne kullanıldığı belirlendi.



Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen işadamı Hakan Dokuyucu'nun tutuklama talepli sevk yazısında Yenibosna'da bulunan Airport AVM'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kubilay Erdem hakkında çarpıcı bir detay yer aldı.





Hakan Dokuyucu

SEVK YAZISINDA KRİTİK BİLGİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında, şüpheli Hakan Dokuyucu'nun DYC Dış Ticaret Mühendislik İnşaat Ltd. Şirketi'nin yöneticisi ve sahibi olduğu kaydedildi. Şirketin hukuk müşaviri Selim Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında Dokuyucu ile ilgili kritik bilgiler verdi.

Selim Yılmaz ifadesinde, DYC isimli şirketin Türkmenistan'da faaliyet gösteren Prestat Universal LLP England firmasının inşaat işlerini ve inşaat malzemelerini tedarik ettiğini kaydetti. Prestat isimli firmanın FETÖ ile bağlantılı olduğunu, FETÖ'nün Türkmenistan yapılanmasında Seyit Enbel Hoca, Aydın Hoca ve Yenibosna'da bulunan Airport AVM Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kubilay Erdem'in yönetici seviyesinde örgütsel faaliyet yürüttüklerini belirtti.

TÜRKMENİSTAN FETÖ YAPILANMASIYLA TOPLANTI

Şüpheli Hakan Dokuyucu'nu Prestat firmasından olan alacağının tahsili için ortağı Suha P., Türkmenistan FETÖ yapılanmasında yönetici seviyesinde örgütsel faaliyet icra eden Aydın Hoca ve Mahmut Kubilay Erdem'in 6 Ekim 2015 günü İstanbul'da yapılan toplantıya katıldığını kaydetti.

Sevk yazısında, Dokuyucu'nun ortağı Suha P.'nin de ifadesine yer verildi. Suha P., iş ortağı Hakan Dokuyucu'nun FETÖ mensubu olduğunu, bu şahsın FETÖ'nün Türkmenistan yapılanmasıyla ilişkisi bulunduğunu ifade etti.

PARALAR ERDEM'DE TOPLANIP ÖRGÜTE KULLANILIYOR

Suha P., Selim Yılmaz'ın kendisine Türkmenistan FETÖ yapılanmasında yer alan ve Aydın Hoca olarak mailde adı geçen Aydın Panayır isimli terör örgütü mensubunun Türkmenistan'dan Türkiye'ye terör örgütü adına 'kayıt dışı' paraları gizli bir şekilde getirdiklerini söylediğini anlattı. Gelen paraların Airport AVM'nin sahibi Mahmut Kubilay Erdem'de toplandığını ve onun üzerinden terör örgütü adına kullanıldığını söylediğini belirtti. Suha P., Erdem'in 2016 yılında yurtdışına kaçan firari kişi olduğunu kaydetti.

Sevk yazısında, Dokuyucu'nun eski kayınpederi ve ortağı İ.G.'nin de ifadeleri yer aldı. İ.G., toplantılarda Selim Yılmaz'ın iş adamlarına 'Herhangi bir işiniz olacaksa bana getireceksiniz, ben gerekli yerlere ödemeleri yapacağım' dediğini kaydetti. Sohbet toplantısı sırasında imam olarak bahsedilen kişilerin kendisine 'Seni hocaefendi ile tanıştıralım, onun yanına götürelim, onunla bir kez tanışırsan ona bağlanırsın' dediklerini ifade etti.

ESKİ EŞİ DE 'ERDEM'İ ANLATTI

M.G. de eski eşi olan Dokuyucu'nun terör örgütüne müzahir AHED isimli bir derneğe her ay bin 80 lira ödeme yaptığını kaydetti. Eski eşinin kendisine, Yenibosna'daki Airport AVM'nin sahibi Mahmut Kubilay Erdem'in FETÖ'nün Türkmenistan ayağını idare ettiğini, Selim Yılmaz'ın Erdem ile ilişki içinde olduğunu, Selim Yılmaz'ın kendisi ile birlikte Erdem'in düzenlediği sohbet adı altındaki örgütsel toplantılara katıldığını söylediğini belirtti.

BYLOCK DA KULLANIYOR

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Sevk yazısında ayrıca Hakan Dokuyucu'nun örgütün kripto haberleşme uygulaması ByLock kullandığı da kaydedildi. Şüpheli 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Terörizmin finansmanı' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.