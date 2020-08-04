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önündeki ailelerin evlat nöbeti 337'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 337'nci gününe girdi.

İHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 14:22 Son Güncelleme: 4.8.2020 14:24 ABONE OL
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 337'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 337'nci gününde de devam ediyor. Oğlu Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden anne Saadet Ödümlü, HDP önündeki eylemini sürdürüyor. Oğlunun kandırılarak dağa kaçırıldığını savunan anne Ödümlü, "2014 yılının 7'nci ayında benim çocuğumu kandırarak dağa götürdüler. Ben çocuğumu istiyorum evladımı istiyorum. 12 bayramdır oğlumdan ayrı yaşıyorum. Oğlum gelince bayramımız olacak" dedi.

Teslim olan terör örgütü üyelerinden ailelere "çocuklarınıza sahip çıkın" çağrısı

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 337'nci gününde
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