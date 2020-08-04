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İngiliz genç 'i seçtiİngiliz Naycil Müslüman olunca 'Naci' adını aldı

’nın Alanya ilçesinde 24 yaşındaki İngiliz , ilçe müftülüğünde getirerek Müslüman oldu ve Naci adını aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 16:21 ABONE OL
İngiliz genç İslamiyet'i seçtiİngiliz Naycil Müslüman olunca 'Naci' adını aldı
İngiltere'de finansal denetçi olarak çalışan ve Alanya'ya iş için gelen Naycil Arthur (24), İslamiyet'ten etkilenerek araştırma yapmaya başladı. Müslüman olmaya karar veren Arthur, Alanya Müftülüğü'ne başvurdu.



Müftülük binasında gerçekleşen törende Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan ile birlikte Kelime-i Şehadet getiren Naycil Arthur, Naci adını aldı. Törenin ardından Müftü İlhan, İngiliz gence Kur'an-ı Kerim ve meali ile İslam dinini anlatan kitaplar hediye etti.

ALANYALILARI NİKAHINA DAVET ETTİ
Diğer yandan Arthur, 24 Ekim tarihinde turizmci Metin Çekiç'in kızı Fehime Çekiç ile dünya evine gireceği nikah törenine bütün Alanyalıları davet etti.
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İngiliz genç İslamiyet'i seçtiİngiliz Naycil Müslüman olunca 'Naci' adını aldı
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