Sonuncusu Japonya’dan.. Türk kalp doktoru ödüle doymuyor

Dünya'da 23 doktora verilmesi kararlaştırılan ve kısa adı FAPSC olan Asya Pasifik Kardiyoloji Cemiyeti ödülü, bu yıl Türk doktor Sercan Okutucu'ya verildi. Covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen törende ödüle layık görülen Okutucu, ödülü Türk hekimleri adına aldığını belirterek, Dünyada 23 doktor arasına bir Türk doktor olarak girmenin gurur verici olduğunu söyledi.Daha önce Amerika Kalp Derneği, Amerikan Koroner Anjiyografi ve Girişimler Cemiyeti ve Amerikan Kardiyoloji Koleji tarafından ödüle layık görülen Okutucu Türkiye'de ve dünya genelinde kalp ve damar hastalıklarının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyerek "Bu alanda çalışmaya, araştırmaya ve insanlara yararlı olmaya devam edeceğim" dedi.