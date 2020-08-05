İBB’den litresi 8 liraya süt şov!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin litresi 8 lira olan süt dağıttığını açıkladı.

2 MİLYON 407 BİN 316 LİRA BELEDİYEYE İLAVE MALİYET!

İBB Denetim Raporu'nda da; İBB'nin ailelerin yardım kartlarına süt bedeli yüklemediği, 61 adet araç ve yüzlerce personelin süt dağıtımında görevlendirildiği hatırlatılarak, "2.5 aylık şovun süt bedeli dışında belediyeye ilave maliyeti 2 milyon 407 bin 316 TL'dir" denildi.

İHALE YAPILMAKSINIZ İZMİR'DEKİ KOOPERATİFE VERİLDİ

Raporda; İstanbul'da dağıtılacak sütün ihale yapılmaksızın 8 milyon 835 bin TL+KDV bedelle İzmir'de faaliyet gösteren S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden mal alımı sözleşmesiyle alındığı, süt alımının ihaleden istisna kapsamında olmadığına dikkat çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denetim Raporu'nda; 2019 yılı "İstanbul Halk Süt Projesi Yağlı Uzun Ömürlü İçme Sütü Mal Alımı İşi" kapsamında gerçekleşen maliyetler şöyle sıralandı:

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