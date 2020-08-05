Mahkeme Başkanı’nı ölümle tehdit eden DHKP-C’liler böyle yakalandı

DİĞER ŞÜPHELİ İKRAR ETTİ

İddianamede, yaşı küçük olması sebebiyle dosyası ayrı yürütülen Berdan A.'nın ise Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan beyanında; şüpheli Mücahit G. ile birlikte pankartı astıklarını ikrar ettiği yer aldı.

Savcılıkça, görüntü tutanakları dikkate alındığında şüpheli Mücahit G.'nin savunmasına itibar edilmediği, DHKP-C Silahlı Terör Örgütü Üyesi olduğu anlaşılan şüphelinin bahse konu pankartı asmak suretiyle 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçu ile müştekiye yönelik var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak 'tehdit' suçunu işlediği kaydedildi.

Aynı zamanda Silahlı Terör Örgütü olan DHKP-C' ye ait pankartın bomba süsü verilmiş düzenekle asılması nedeniyle halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacının da bulunduğu, bu sebeple şüphelinin 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçunu ayrıca işlediği belirtildi.

TUTUKLU YARGILANACAK

Mücahit G.'nin 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit', 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Suç Örgütlerinin İsimlerini Kullanarak Tehditte Bulunmak' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Tutuklu şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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