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'den Kılıçdaroğlu'na cevap: Bölücü olan kim?

, yeni parti tartışmalarının ardından ilk kez açıklama yaptı. Parti kuracağı yönündeki kulis bilgilerinin sonrasında kazanların kaynadığı CHP'de İnce ve ekibi Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından bölücülükle suçlanmıştı. İnce uzun bir sessizliğin ardından bugün attığı tweet ile Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 17:38 Son Güncelleme: 5.8.2020 17:54 ABONE OL
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na cevap: Bölücü olan kim?

Parti kuracağı iddialarının ardından CHP yönetimi tarafından bölücülükle suçlandığı belirtilen Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu ve ekibine cevap geldi. İnce attığı tweette "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" dedi.

CHP'DE SICAK SAATLER

İnce'nin parti kuracağı iddialarının ortaya çıktığı günden bu yana tartışmaların alevlendiği CHP'de odaktaki isim olarak bugünkü tweet ile resmen ayrılığın ateşi yakılmış oldu.

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Muharrem İnce'den CHP'ye mesaj: Tabela onlarda kalsın!

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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na cevap: Bölücü olan kim?
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