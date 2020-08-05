Mustafa dedenin kalbindeki tümör 4 saatte temizlendi

87 yaşındaki Mustafa Toker'in kalbinde, kalp kapağından kan geçişini engelleyen bir tümör tespit edildi. Hayatta kalabilmesi için zaman kaybetmeden ameliyat olması gerekiyordu. Yaptığı araştırmalar sonucu Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ali Fedakar'a başvuran Toker, 4 saat süren operasyon ile kalbindeki pıhtı kaplı olan yumruk büyüklüğündeki tümörden kurtularak bir hafta sonra hayata yeniden tutunmayı başardı.Toker'in ameliyatını büyük başarıyla gerçekleştiren Hisar Hospital Intercontinental Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Fedakar "Hastamızın durumu zaman içinde ilerlemiş ve nefes alamaz hale gelmiş. Nefes alamadığında bayılma sendromu geçiren hastamızdaki, kitlenin aniden tutunduğu kısımdan kopup akciğer embolisi oluşturma riski olduğunu fark ettiğimiz için bu sebeple gerekli hazırlığı yapıp, ameliyatı acilen gerçekleştirdik. Operasyonu açık kalp ameliyatı tekniği ile yaptık. Hem hastamızın yaşı, hem de tümörün büyüklüğü sebebiyle bizim içim az rastlanır bir vaka oldu. Hastanın kalbindeki atrial miksoma denilen kitlenin sürekli hareketli yapısı ile ultrasonografi görüntüsünü 'hamile kalp' olarak tanımladık. Ameliyat sonrası bir gün yoğun bakımda kalan hastamızı ikinci günden sonra normal kata alındık" diye konuştu.Yeniden sağlığına kavuşan Toker de "Kendimi oldukça iyi hissediyorum. Çok rahat hareket edebiliyorum ve rahat nefes alıyorum. Çok mutluyum" dedi.