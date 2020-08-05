Somali’deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi’nde beşiz sevinci

Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan bir anne beşiz bebek dünyaya getirdi. Hastanenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bebeklerin sağlıklı olarak dünyaya geldiği ve şu anda gözlem altında tutulduğu belirtildi. Doğuma katılan doktor ve ebeler, başarılı operasyonun ardından elleriyle beş hareketi yaparak çektirdikleri fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı. Ülkenin başkenti Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmıştı. Başkan Erdoğan, 2011'de Somali'ye yaptığı tarihi ziyaretten sonra (sağda) ülke halkının sorunlarıyla yakından ilgilendi ve Somali- Türkiye ile ilişkilerinin güçlenmesi için yoğun çaba sarfetti. Somali'ye hastane açılması fikri de o günlerde filizlenmişti.