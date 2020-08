The Economist'in kapağındaki şok detaylar: Lübnan Beyrut'taki patlamanın ardından The Economist'in Temmuz kapağı dikkat çekti!

Öte yandan tablo halinde görülmesi de başka bir mesaj niteliği taşıyor. Sağdan sola doğru görülen ilk iki tablodan bir tanesinin Lübnan Beyrut patlaması olduğu mesajı verirken diğerinin ise güneşte yaşanan patlama olduğu imgesi verildiği iddia edildi. Genel olarak tabloya bakıldığında ise; yanardağ patlaması, dünyaya göktaşı çarpması, virüs, gemi batması ve bir domuz fotoğrafı görülüyor.

Yine bahsedilen kapak fotoğrafında "The next castastrophe" yani "sıradaki felaket" başlığı dikkat çekti. Altında yer alan "and how to survive it" yani "Bundan nasıl kurtulunur?" başlığı öne çıkıyor.