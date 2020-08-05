Sorunlar bekliyor, projeleri devlet yapıyor; Ekrem Başkan yine yeniden Bodrum'da!

MUTLULUK POZLARI

Buluşmanın fotoğrafları Keçeli ailesinden Engin Keçeli'nin eşi Selen Keçeli ve Gamze Karaman Keçeli tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı. Ekrem İmamoğlu, Nedim Keçeli ve eşlerinin bulunduğu fotoğraf karesinde mutluluk pozları verdikleri görüldü. Ayrıca Selen Keçeli paylaşımında, "Başkanımızı ağırladık keyifle muhabbetle…" yazarak Gamze Karaman Keçeli, Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu, Nedim Keçeli'yi etiketledi. Bu paylaşımı Karaman da kendi hikayesi üzerinden paylaştı.

Nedim Keçeli, Süleyman Demirel'e yakınlığıyla bilinen ünlü siyasetçi ve işadamı Orhan Keçeli'nin iki oğlundan birisi… SEBA İnşaat'ın patronu. Ali Şen'in eski damadı olan Nedim Keçeli, 2003 yılında Suzan Şen'den boşanmıştı. 2013 yılında model-oyuncu, Türkiye eski güzeli Gamze Karaman ile aşk yaşamaya başlamış, 31 Mart 2017'de Nedim Keçeli'nin İstinye'deki evinde evlenmişti. SEBA İnşaat, Sarıyer, Beşiktaş ve Bodrum'da lüks konutlar yapıyor.