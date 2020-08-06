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duyurdu: milletimizin yardımı ve selamını 'a ulaştırdı

Son dakika: 'ın Beyrut limanındaki patlamanın ardından 'den havalanan yardımlar ülkeye ulaştı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " "Büyük milletimizin yardım eli, Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı. Milletimiz sağolsun. Devletimiz varolsun... adlı uçağımız milletimizin selamını ve yardımını Lübnan’a ulaştırdı." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 15:14 ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Koca Yusuf milletimizin yardımı ve selamını Lübnan'a ulaştırdı

Lübnan'ın Beyrut şehrinde limanda meydana gelen patlama sonrası 150'nin üzerinde kişi öldü, 1500 civarında kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Şehir adeta atom bombası atılmış gibi bir hale büründü. Türkiye, Lübnan'ın yardımına koştu. Koca Yusuf, Lübnan'ın ihtiyaçları için havalandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koca Yusuf'un Lübnan'a ulaştığını müjdeledi. Çelik, "Büyük milletimizin yardım eli, Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı." dedi.

Çelik'in Lübnan ile ilgili paylaşımında şu ifadeler yer aldı.

Büyük milletimizin yardım eli, Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı. Milletimiz sağolsun. Devletimiz varolsun... Koca Yusuf adlı uçağımız milletimizin selamını ve yardımını Lübnan'a ulaştırdı.

Cumhurbaşkanımızın mesajı Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı. Türkiye, Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'ın Beyrut şehrinde limanda yer alan bir patlayıcı deposu henüz kesinlik kazanmayan bir nedenden dolayı infilak etti. Patlama sonrası 150'nin üstünde insan hayatını kaybetti. 1500'ün üzerinde kişi hastanelik oldu. Durumu ağır olanların sayısı oldukça yüksek. Patlamanın ardından Türkiye Lübnan'a yardım için AFAD ekipleriyle, tıbbi malzemeler gönderdi. Yaralananlar arasında 1'i ağır 8 Türk vatandaşı da bulunuyor.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Koca Yusuf milletimizin yardımı ve selamını Lübnan'a ulaştırdı
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