Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edeceğini bildirdi.

KRİTİK TEMAS

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek" | Video

"AB SÖZÜNDE DURMALI"

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AB'yle ilişkilerimizin bazı üye devletlerce rehin alınmasına izin verilmemeli. Göç konusunda AB sözünde durmalı. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.

"BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'daki görüşme ve Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması hakkında Malta'da açıklamada bulundu.

İşte Mevlüt Çavuşoğlu'nun o açıklaması:

"AB tarafında bir hayal kırıklığı oldu. Açıklamayı burada duyduk. Verilen koordinatlara baktık. Ama bu koordinatlardan görüyoruz ki bu anlaşma, hem Türkiye'nin hem de Libya'nın haklarını ihlal ediyor. Kıta sahanlığımızı ihlal eden bir anlaşma bizim için yok hükmündedir."