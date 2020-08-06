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: kahramanı 'ye 'ta yeni görev! Yunan bayrağını o indirmişti...

haberine göre; Kayaklıkları operasyonu kahramanlarından , Komutanı oldu. Kumpası'nda mağdur olan Kireçtepe'nin SAT Komutanı olması kararı geçtiğimiz ayki Toplantısı'nda alındı. Başkan Erdoğan'ın imzaladığı kararları Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, Kara Kuvvetleri'nde 74, Deniz Kuvvetleri'nde 36, Hava Kuvvetleri'nde de 17 komutanın ataması yapılmıştı. İşte son dakika haberi ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 6.8.2020 09:43 Son Güncelleme: 6.8.2020 09:53 ABONE OL
SON DAKİKA: Kardak kahramanı Ercan Kireçtepe'ye YAŞ'ta yeni görev! Yunan bayrağını o indirmişti...

Son dakika haberi: , Kumpası mağduru, kahramanı... Yüsek Askeri Şura Toplantısı'nda Kireçtepe unutulmadı. Kardak kahramanına yeni görev verildi. Alınan karara göre; Ercan Kireçtepe Komutanı oldu. Karar, Başkan erdoğan tarafından imzalandı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kireçtepe, Kardak'taki Yunan bayrağını indiren isim olarak biliniyor.

SON DAKİKA: Kardak kahramanı Ercan Kireçtepe'ye YAŞ'ta yeni görev! Yunan bayrağını o indirmişti...

Ataması yapılan general ve amiral sayısı Kara Kuvvetleri'nde 74, Deniz Kuvvetleri'nde 36, Hava Kuvvetleri'nde de 17 oldu.

'ta orgenerallik rütbesine terfi eden Genelkurmay İkinci Başkanı Metin Gürak, yurtiçindeki terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra, Suriye ve Kuzey Irak'taki harekâtların sevk ve idare edildiği 2. Ordu'nun başına getirildi.

SON DAKİKA: Kardak kahramanı Ercan Kireçtepe'ye YAŞ'ta yeni görev! Yunan bayrağını o indirmişti...

Gürak, Libya ile Türkiye arasında imzalanan askeri eğitim ve danışmanlık işbirliği mutabakatı çerçevesinde bir süredir Libya'da görev yapıyordu. Gürak, Libya'dayken Genelkurmay İkinci Başkanlığı'na vekaleten getirilen Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bu görevine devam edeceği öğrenildi.

SON DAKİKA: Kardak kahramanı Ercan Kireçtepe'ye YAŞ'ta yeni görev! Yunan bayrağını o indirmişti...

KARDAK KAHRAMANI SAT KOMUTANLIĞINA ATANDI

Hürriyet'teki habere göre, 1996 yılındaki çıkarmasında Yunan bayrağını kayalıklardan indiren tim üyelerinden, kumpas davası mağduru Tuğamiral Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığı'na atandı. davası mağdurlarından Tuğamiral Hasan Özyurt ise Deniz Kuvvetleri Harekât Başkanı oldu.

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SON DAKİKA: Kardak kahramanı Ercan Kireçtepe'ye YAŞ'ta yeni görev! Yunan bayrağını o indirmişti...
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