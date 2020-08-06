SON DAKİKA: Kardak kahramanı Ercan Kireçtepe'ye YAŞ'ta yeni görev! Yunan bayrağını o indirmişti...

Ataması yapılan general ve amiral sayısı Kara Kuvvetleri'nde 74, Deniz Kuvvetleri'nde 36, Hava Kuvvetleri'nde de 17 oldu.

YAŞ'ta orgenerallik rütbesine terfi eden Genelkurmay İkinci Başkanı Metin Gürak, yurtiçindeki terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra, Suriye ve Kuzey Irak'taki harekâtların sevk ve idare edildiği 2. Ordu'nun başına getirildi.